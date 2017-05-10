Так вот ты какой: кроссовер Hyundai Kona заснят без камуфляжа

Слухи о смерти «шестерки» BMW оказались преждевременными В ряде СМИ на этой неделе появились сообщения о том, что фирма BMW прекратила выпуск купе 6-й серии. На самом деле модель продолжает жить и здравствовать, хотя будущее ее довольно туманно. Прокуратура выявляет водителей, имеющих противопоказания к управлению автомобилем Поскольку до сих пор не налажено взаимодействие между ГИБДД и Минздравом, по дорогам продолжают ездить водители, которым не стоило бы этого делать. Этими случаями занимается прокуратура, и с ее помощью таких автомобилистов лишают прав, но комплексно задача не решается. Toyota Prius гнался за бегуном 70 километров В минувшие выходные в Коломне прошел необычный забег. Участвовавшие в нем бегуны бежали не к финишу, а от него. Остановить их мог лишь автомобиль Toyota Prius. Победителя забега машина настигла лишь на 71-м километре.