Мирная кувалда: Hummer H1 вновь запустят в производство

Мелкосерийный выпуск гражданской версии армейского внедорожника наладят американские компании Humvee Export и VLF Automotive. Называться автомобиль будет Humvee C-Series.

Humvee C-Series будет предлагаться в трех комплектациях на выбор — Bravo, Charlie и Delta. Первые 100 экземпляров планируется собрать до конца текущего года. Цены пока не определены.

Марка Hummer, напомним, по-прежнему принадлежит концерну General Motors, хотя автомобили под ней перестали выпускаться в 2010 году. Американцы пытались продать Hummer в Китай, но сделка сорвалась, и теперь легендарный бренд пылится в архиве. Не достанется он и небольшой частной компании Humvee Export из Мичигана: она планирует возродить выпуск гражданской версии внедорожника из армейских машинокомплектов под своим брендом. Джиэмовское подразделение AM General предлагает эти машинокомплекты всем желающим с 2013 года, но без моторов и военной амуниции. Стоит такой полуфабрикат 60 тысяч долларов.

Humvee Export будет дооснащать внедорожник всем необходимым, а помогать ей в этом, как сообщает издание Car and Driver, вызвалась контора VLF Automotive, основанная легендарным американским топ-менеджером Бобом Лутцем и имеющая собственную производственную площадку. Для Humvee C-Series будет предлагаться четыре двигателя на выбор: 6,5-литровый дизель V8 мощностью 190, 205 и 250 л.с. либо бензиновый 6,2-литровый V8 мощностью 430 л.с. Коробка передач — 4-ступенчатый гидромеханический автомат GM 4L85-E.

Спартанский интерьер вездехода облагорожен кожей, деревом и получил современную электронику, однако фотографий «потрохов» Humvee Export пока не опубликовала. Товарный образец Humvee C-Series выставлялся в апреле на Шанхайском автосалоне — Китай является одним из ключевых рынков сбыта брутального внедорожника. Также машину планируется предлагать в Европе, Африке и странах Ближнего Востока, а вот на родине Humvee C-Series продаваться не будет из-за несоответствия требованиям местного законодательства. Любопытно, что в прошлом году в США был принят так называемый Low Volume Motor Vehicle Manufacturers Act — закон, позволяющий выпускать мелкими партиями устаревшие автомобили; благодаря ему, в частности, удалось возродить марку DeLorean. Однако на Hummer H1 этот закон не распространяется, так как машина все еще выпускается для нужд армии и формально не является раритетом.

В Китае автомобили марки Hummer пользуются большим уважением, а местные фирмы беспардонно копируют их дизайн.

В декабре московские автохулиганы выложили в Сеть видео заездов на Хаммере по тротуару возле МГУ. Полиция среагировала незамедлительно.

Фото: Humvee Export