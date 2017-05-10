Прокуратура выявляет водителей, имеющих противопоказания к управлению автомобилем

Поскольку до сих пор не налажено взаимодействие между ГИБДД и Минздравом, по дорогам продолжают ездить водители, которым не стоило бы этого делать. Этими случаями занимается прокуратура, и с ее помощью таких автомобилистов лишают прав, но комплексно задача не решается.

В 2016 году прокуратура Москвы добилась лишения прав на управление транспортными средствами 320 водителей, а всего в суды было направлено 450 исков, об этом изданию «Коммерсант» рассказали в ведомстве. Окружным прокурорам дано задание проводить проверки и выявлять граждан, у которых есть противопоказания к управлению автомобилями.

При выдаче водительских удостоверений требуется медсправка, которая подтверждает, что гражданин не подвержен наркотической или алкогольной зависимости, а также не имеет других медицинских противопоказаний. Для этого медучреждение должно запрашивать информацию у государственных диспансеров, однако это делается далеко не всегда. Поэтому и получается, что за руль садятся порой нездоровые люди, а ГИБДД на момент выдачи прав выявить это не в состоянии, так как доступа к данным Минздрава у нее нет.

«За рулем.РФ» писал, что в прошлом году суды лишили прав около 30 тыс. граждан, имеющих серьезные противопоказания к управлению транспортными средствами. Однако системной проверки прокуроры, у которых как раз есть доступ к базе Минздрава, не проводят, и выявляются такие водители чаще всего в связи с какими-то другими нарушениями закона. Причем все зависит от региона и того, как там поставлена работа прокуратуры. Например, в Москве прокуроры сравнивают базы данных лиц, совершивших уголовные наказания и состоящих на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах с базой ГИБДД. Таким образом было выявлено более 1,2 тыс. граждан, имеющих противопоказания, и материалы будут направлены в суд. Противопоказания могут выявляться и случайно. Так, в Зеленограде прокуроры проверили гражданина, который был задержан за повторное вождение в пьяном виде, и выяснили, что он стоит на учете в диспансере и имеет психическое заболевание, а между тем у нездорового человека есть действующее водительское удостоверение. Прав была лишена Мара Багдасарян, о том, что она больна эпилепсией, стало известно от ее адвокатов, пытавшихся таким образом освободить ее от исправительных работ. Дальше всего продвинулась прокуратура Омской области, которая регулярно сверяет данные претендентов на водительские права с данными специализированных медучреждений. Имеющим противопоказания гражданам отказывают в выдаче прав.

Но системной работы в отношении таких водителей все равно не ведется. Это было бы проще сделать на этапе выдачи прав в ГИБДД, но Минздрав отказывает в доступе к своей базе данных.

Как ранее объяснили в Минздраве, такого рода информация может навредить больным, если попадет в руки недобросовестных граждан. А как обезопасить состоящих на учете людей, в ведомстве не знают. Между тем в ГИБДД уверяют, что им не нужна информация о заболеваниях в полном объеме. Достаточно было бы простого заключения о том, что у человека есть противопоказания к управлению автомобилем.

Сейчас Минздрав ищет способ, чтобы заставить граждан проходить медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения, так как в последнее время водители все чаще отказываются это делать. Чаще всего водитель понимает, что он виноват, а наказание при этом его ждет такое же, что и признанного нетрезвым водителя.



Фото: Артем Коротаев/ТАСС