Toyota Prius гнался за бегуном 70 километров

В минувшие выходные в Коломне прошел необычный забег. Участвовавшие в нем бегуны бежали не к финишу, а от него. Остановить их мог лишь автомобиль Toyota Prius. Победителя забега машина настигла лишь на 71-м километре.

Победитель коломенского забега Константин Шишов из Калуги первым выбежал из стартового створа

Благотворительный забег Wings for Life World Run, который проходил 7 мая по всему миру, не имеет финишной черты в привычном ее представлении. Каждый участник бежит столько, сколько позволяет его личный предел, пока его не догонит автомобиль-финиш (кетчер-кар). Автомобиль стартует через 30 минут после начала забега, постепенно наращивая скорость с 15 до 35 км/ч. Чтобы зафиксировать результаты тысяч спортсменов, автомобиль оборудован системой электронного хронометража. Достижение фиксируется с помощью индивидуальных маячков, которые активируются, когда участник пересекает линию старта, и выключаются, когда его обгоняет кетчер-кар.

Toyota Prius в роли кетчер-кара Wings for Life World Run

Автомобилем-финишем в этом году был выбран гибридный Toyota Prius. В Коломне за его рулем сидел лучший FMX-райдер России Алексей Колесников. Через 4 часа 37 минут и 70,39 км он настиг победителя забега — Константина Шишова из Калуги. Для сравнения: в глобальном рейтинге лучшим стал ультрамарафонец Арон Андерсон из Швеции, показавший на трассе в Дубае результат в 92,14 км. Лучшей бегуньей коломенского забега стала Александра Морозова из Екатеринбурга (57,6 км).

Победительница в женском зачете — Александра Морозова из Екатеринбурга. Ее результат — 57,6 км.

Всего на старт в Коломне вышли 1525 участников, а по всему миру для участия в забеге зарегистрировались 155 288 человек в 58 странах на пяти континентах.

Фото: Toyota