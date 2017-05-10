Toyota Prius гнался за бегуном 70 километров

Благотворительный забег Wings for Life World Run, который проходил 7 мая по всему миру, не имеет финишной черты в привычном ее представлении. Каждый участник бежит столько, сколько позволяет его личный предел, пока его не догонит автомобиль-финиш (кетчер-кар). Автомобиль стартует через 30 минут после начала забега, постепенно наращивая скорость с 15 до 35 км/ч. Чтобы зафиксировать результаты тысяч спортсменов, автомобиль оборудован системой электронного хронометража. Достижение фиксируется с помощью индивидуальных маячков, которые активируются, когда участник пересекает линию старта, и выключаются, когда его обгоняет кетчер-кар.
Автомобилем-финишем в этом году был выбран гибридный Toyota Prius. В Коломне за его рулем сидел лучший FMX-райдер России Алексей Колесников. Через 4 часа 37 минут и 70,39 км он настиг победителя забега — Константина Шишова из Калуги. Для сравнения: в глобальном рейтинге лучшим стал ультрамарафонец Арон Андерсон из Швеции, показавший на трассе в Дубае результат в 92,14 км. Лучшей бегуньей коломенского забега стала Александра Морозова из Екатеринбурга (57,6 км).
Всего на старт в Коломне вышли 1525 участников, а по всему миру для участия в забеге зарегистрировались 155 288 человек в 58 странах на пяти континентах.
Фото: Toyota