Toyota Prius гнался за бегуном 70 километров

В минувшие выходные в Коломне прошел необычный забег. Участвовавшие в нем бегуны бежали не к финишу, а от него. Остановить их мог лишь автомобиль Toyota Prius. Победителя забега машина настигла лишь на 71-м километре.

Toyota Prius
Toyota Prius

Toyota > Prius

Победитель коломенского забега Константин Шишов из Калуги первым выбежал из стартового створа
Победитель коломенского забега Константин Шишов из Калуги первым выбежал из стартового створа

Благотворительный забег Wings for Life World Run, который проходил 7 мая по всему миру, не имеет финишной черты в привычном ее представлении. Каждый участник бежит столько, сколько позволяет его личный предел, пока его не догонит автомобиль-финиш (кетчер-кар). Автомобиль стартует через 30 минут после начала забега, постепенно наращивая скорость с 15 до 35 км/ч. Чтобы зафиксировать результаты тысяч спортсменов, автомобиль оборудован системой электронного хронометража. Достижение фиксируется с помощью индивидуальных маячков, которые активируются, когда участник пересекает линию старта, и выключаются, когда его обгоняет кетчер-кар.

Toyota Prius в роли кетчер-кара Wings for Life World Run
Toyota Prius в роли кетчер-кара Wings for Life World Run

Автомобилем-финишем в этом году был выбран гибридный Toyota Prius. В Коломне за его рулем сидел лучший FMX-райдер России Алексей Колесников. Через 4 часа 37 минут и 70,39 км он настиг победителя забега — Константина Шишова из Калуги. Для сравнения: в глобальном рейтинге лучшим стал ультрамарафонец Арон Андерсон из Швеции, показавший на трассе в Дубае результат в 92,14 км. Лучшей бегуньей коломенского забега стала Александра Морозова из Екатеринбурга (57,6 км).

Победительница в женском зачете — Александра Морозова из Екатеринбурга. Ее результат — 57,6 км.
Победительница в женском зачете — Александра Морозова из Екатеринбурга. Ее результат — 57,6 км.

Всего на старт в Коломне вышли 1525 участников, а по всему миру для участия в забеге зарегистрировались 155 288 человек в 58 странах на пяти континентах.

Toyota Prius гнался за бегуном 70 километров

Фото: Toyota

Toyota Prius гнался за бегуном 70 километров
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Отзывы о Toyota Prius (1)

Toyota 2015 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Prius 3 Gen. Средний расход топлива 5л на 100км (в рeжиме ECO).

Недостатки:

На трассе шумно в кабине (от покрышек).

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