Скоро в продаже: рамный внедорожник DW Hover H3 начали собирать в России

Это хорошо известный нам «китаец» H3, который ранее продавался под маркой Great Wall, а теперь, по тактическим соображениям, сменил марку на DW. Однако суть его при этом не изменилась, только собирают его теперь в Ставрополье. Известна стоимость автомобиля.

Продавать внедорожник DW Hover H3 будет официальный дистрибьютор автомобилей DW Hower компания «Чайна Автомаркет». Сейчас она занимается развитием дилерской сети, и появится машина в автосалонах уже в мае этого года. К концу 2017-го дилерская сеть марки будет насчитывать 60 точек, а всего в 2017 году планируется продать 6 тыс. внедорожников.

Несколько слов о странной марке DW. Дело в том, что права на название Great Wall Hover в России до сих пор принадлежат прежнему дистрибьютору Great Wall — компании «Ирито». Этот же внедорожник начинает историю модели как бы с чистого листа — собирают его на новом предприятии «Ставрополь Авто», расположенном в городе Михайловске Ставропольского края. Завод запустили весной 2017 года, и там еще ведется набор сотрудников. Среди учредителей предприятия значатся Мухадин Дерев, один из владельцев черкесского «Дервейса», офшорная компания «Интеркар Инвест Эстеблишмент» из Лихтенштейна и Московский индустриальный банк. Мощности нового предприятия рассчитаны на выпуск 100 тысяч автомобилей в год с возможностью расширения в два раза. Здесь планируют собирать автомобили трех брендов: Great Wall, Foton и Iveco. Hover H3 будут собирать из машинокомплектов, поставляемых китайской компанией Great Wall Motors, на заводе в Ставрополье предполагается сварка и окраска кузовов.

Рамный внедорожник Hover H3 уже неплохо зарекомендовал себя в России, и производитель решил сосредоточиться пока на нем, тем более что конкурент у него один — УАЗ Патриот. Правда, ценники у машин разные — самый простой «уазик» стоит 749 000 рублей, а за Hover H3 в комплектации Comfort попросят 1 230 000 рублей, да и то пока неясно, базовая ли это версия. Подробнее о ценах и комплектациях DW Hover H3 обещают сообщить ближе к старту продаж.

На DW Hover H3 будут устанавливать известный 4-цилиндровый мотор Mitsubishi (4G63S4T) объемом 2,0 л, мощностью 149 л.с. В оснащение внедорожника входят ABS +EBD, система курсовой устойчивости, экстренного торможения, контроля давления в шинах, автоматическая система отключения подачи топлива при столкновении, обогрев сидений и боковых зеркал, мультимедиасистема с камерой заднего вида, парктроник, датчики дождя и света и, конечно же, тревожная кнопка ЭРА-ГЛОНАСС. Выпускаемые машины соответствуют экологическим нормам Евро-5.

Great Wall H3 с турбомотором в России известен уже давно. О том, каков он на бездорожье, читайте в материале нашего автора .

Обновили автомобиль в 2014 году, и тогда за него просили от 775 тыс. рублей. Что в нем изменилось, читайте в статье «Заглянуть за ширму».

Фото: Great Wall