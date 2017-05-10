Слухи о смерти «шестерки» BMW оказались преждевременными

В ряде СМИ на этой неделе появились сообщения о том, что фирма BMW прекратила выпуск купе 6-й серии. На самом деле модель продолжает жить и здравствовать, хотя будущее ее довольно туманно.

Известие о снятии с производства купе BMW 6-й серии изначально распространило авторитетное американское издание Road&Track: оно ссылалось на неназванного представителя баварской фирмы, заявившего, что двухдверка не выпускается с февраля текущего года. Другое не менее авторитетное издание — немецкий журнал auto motor und sport — отправило запрос прямиком в Мюнхен и получило ответ, что выпуск модели продолжается, просто отгрузка «шестерок» с кузовом купе прекращена в США ввиду низкого спроса. В России двухдверка по-прежнему доступна для заказа по цене от 4,75 млн рублей, в наличии и четырехдверная версия Gran Coupe, а вот кабриолет 6-й серии на нашем рынке сейчас официально не представлен.

Выпуск всего семейства 6-й серии текущего поколения продлится как минимум до следующего года, после чего оно может быть расформировано. Официальных заявлений по этому поводу производитель не делал, но, по слухам, новая «шестерка» станет бескомпромиссным спорткаром, конкурентом Porsche 911 и Mercedes-AMG GT, и будет предлагаться исключительно с кузовом купе. Для покупателей, ценящих комфорт и простор, BMW возродит 8-ю серию в виде более крупных купе и кабриолета. А вот получит ли в том или ином виде наследника «шестерка» Gran Coupe, пока не понятно.

На прошлой неделе стало известно о том, что спортивное подразделение BMW M GmbH готовится поставить крест на автоматических коробках передач с двумя сцеплениями.

В марте на сборочном предприятии в Мюнхене имел место беспрецедентный в истории BMW случай нарушения трудовой дисциплины: из-за обкуренных рабочих пришлось на 40 минут остановить конвейер.

Фото: BMW