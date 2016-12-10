Peugeot 3008: цены и комплектации в России

Продажи кроссовера Peugeot 3008 стартуют 1 июня. Цены начинаются от 1 639 000 рублей за автомобиль с бензиновым мотором 1.6 и 6-ступенчатым автоматом.

Совсем скоро в России появится новый SUV — Peugeot 3008, про который мы знали практически все, кроме цен, а сегодня огласили и их. Итак, в России автомобиль будет представлен в трех комплектациях: Active, Allure и GT Line, и с двумя моторами: 2,0-литровым дизельным и 1,6-литровым бензиновым. Мощность как одного, так и другого составляет 150 л.с. Оба двигателя комплектуются шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Автомобиль в начальной комплектации Active обойдется в 1 639 000 рублей и оснащается светодиодными ходовыми огнями, шестью подушками безопасности, системой динамической стабилизации, круиз-контролем, задними датчиками парковки, дождя и света, двухзонным климат-контролем, мультимедийной системой с 8-дюймовым сенсорным экраном, терминалом ЭРА-ГЛОНАСС и многим другим.

Водитель может настроить 12,3-дюймовый дисплей автомобиля под себя, выбрав те данные, которые необходимы лично ему. Для водителя и пассажира переднего сиденья доступна функция массажа, а большая панорамная крыша даст ощущение простора в салоне.

Предусмотрена беспроводная подзарядка смартфонов, а трехмерная навигационная система выведет на экран не только изображения зданий и достопримечательностей, но и особенности ландшафта.

Стоит отметить, что автомобиль удостоен высшей оценки Euro NCAP — 5 звезд. За безопасность Peugeot 3008 отвечают системы: экстренного торможения с функцией контроля дистанции; предупреждения о выезде с полосы движения; контроля внимания водителя; автоматического включения/отключения дальнего света; адаптивный круиз-контроль с функцией остановки; система определения скоростных ограничений; активная система мониторинга слепых зон, а также система кругового обзора и парковочный ассистент.



Peugeot 3008 с дизельным мотором в версии Active обойдется в 1 769 000 рублей, в версии Allure — 1 889 000 рублей, а в спортивной модификации GT Line за него попросят 1 999 000 рублей. C бензиновым мотором в средней комплектации Allure за кроссовер придется выложить 1 759 000 рублей, а в топовой — 1 869 000 рублей.

Peugeot 3008 при желании можно оснастить электрическим самокатом. Размеры самоката e-Kick позволяют хранить его в багажнике, а заряжать — от бортовой розетки. Зарядка самоката займет не более часа.

Наш автор отмечает, что 3008-й воспринимается как гармоничный и футуристичный кроссовер, а по части персонализации настроек он едва ли не самый лучший.



Фото: Peugeot