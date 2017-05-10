Попал под лошадь: водитель отделался легким испугом

ДТП в стиле Остапа Бендера имело место в Красноярске накануне Дня Победы. Удравший от хозяйки пони выбежал на дорогу и столкнулся с автомобилем.

Инцидент произошел днем 7 мая на пересечении улиц Ленина и Дзержинского, его запечатлел установленный в автомобиле Toyota видеорегистратор, фрагмент записи был впоследствии опубликован в группе ЧП Красноярск социальной сети ВКонтакте.

Как видно из ролика, лошадь перебегала дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Скорость столкновения была невелика, после контакта с машиной животное перекувырнулось через голову и продолжило движение «фривольным полугалопом», следом за ней устремились две девушки, которые, вероятно, выгуливали лошадь, но не смогли с ней совладать.

Водитель вызвал на место аварии экипаж ГИБДД и оформил ДТП без участия второго лица. Позже местное онлайн-издание Newslab разыскало владелицу животного, и та выразила готовность возместить владельцу машины нанесенный лошадью ущерб.

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Фото, видео: vk.com/kraschp