Нетерпеливым посвящается — немецкий дилер выставил на продажу внедорожный кабриолет Mercedes-Maybach не постояв за ценой. За запрошенную сумму можно приобрести четыре ураганных G 65, и еще сдача останется.

Сенсационный Mercedes-Maybach G 650 Landaulet показали в Женеве, но цену пока не огласили. Впрочем, дороговизна автомобиля очевидна — тираж ограничат всего 99 экземплярами, отделка заставит разомлеть даже арабского шейха, а полуметровый дорожный просвет вкупе с 630-сильным наддувным двигателем V12 позволит ходом пройти внедорожные участки и не особенно почувствовать их. Помнится, в марте наши британские коллеги из Autocar цитировали представителей марки, мол, что автомобиль обойдется дороже знаменитого трехосника G 63 6x6, в свое время стоившего от 480 тыс. евро.

И вот, немецкий дилер R-Company GmbH, занимающийся самыми разными марками и моделями, в том числе подержанными, разместил на сайте Mobil.de объявление о продаже такого чуда за… 1,3 млн евро! Машина будет доступна 28 мая. Напомним, что первый внедорожный Maybach отличается удлиненной колесной базой в 3428 мм, которая на 578 мм больше, чем у стандартного G-класса, и длиной в 5348 мм. Слово Landaulet в названии не фикция — складывается лишь секция крыши над головами задних пассажиров. Неординарное шасси позаимствовано у G 500 4x4² (портальные мосты, дорожный просвет в 450 мм), а двигатель V12 объемом 6,0 л с двумя турбонагнетателями и 1000 Нм тяги — у экстремального Mercedes-AMG G 65.

Современный «гелик» готовится передать эстафету преемнику и не скупится на спецверсии. Одна из последних — Exclusive Edition заряженного G65.

С самыми крутыми версиями Мерседеса G-класса текущего поколения можно ознакомиться в фотоподборке нашего редактора

Фото: Mercedes-Maybach