Нельзя не купить: завораживающий ролик о старом Suzuki Vitara

Это видео собрало свыше 3,8 млн просмотров. Заслуженно!

Большинство автовладельцев, решивших расстаться со своими машинами, выкладывают на интернет-площадки формальные объявления о продаже, но есть и оригиналы, которые идут на ухищрения, дабы поскорее найти клиента. Обычно они рассказывают душещипательные истории или шутят на все лады. Говорят, иногда это даже срабатывает. Но способ продажи «старушки» Suzuki Vitara 1996 года от YouTube-пользователя, зарегистрированного под именем Eugene Romanovsky, из ряда вон! При беглом просмотре может показаться, что созерцаешь фирменную рекламу тех лет. Слов после просмотра нет — сплошные эмоции. Браво!

А тем временем на отечественном рынке отзывают Гранд Витары Причина — в неисправности механической коробки передач.

неисправности механической коробки передач. C какими проблемами сталкиваются владельцы Гранд Витары, славящейся своей неприхотливостью и надежностью, разбирался наш автор.

Фото, видео: YouTube