Нельзя не купить: завораживающий ролик о старом Suzuki Vitara

Это видео собрало свыше 3,8 млн просмотров. Заслуженно!

Suzuki Vitara
Suzuki Vitara

Suzuki > Vitara

Большинство автовладельцев, решивших расстаться со своими машинами, выкладывают на интернет-площадки формальные объявления о продаже, но есть и оригиналы, которые идут на ухищрения, дабы поскорее найти клиента. Обычно они рассказывают душещипательные истории или шутят на все лады. Говорят, иногда это даже срабатывает. Но способ продажи «старушки» Suzuki Vitara 1996 года от YouTube-пользователя, зарегистрированного под именем Eugene Romanovsky, из ряда вон! При беглом просмотре может показаться, что созерцаешь фирменную рекламу тех лет. Слов после просмотра нет — сплошные эмоции. Браво!

  • А тем временем на отечественном рынке отзывают Гранд Витары, реализованные с 30 сентября 2008 по 03 марта 2015 года. Причина — в неисправности механической коробки передач.
  • C какими проблемами сталкиваются владельцы Гранд Витары, славящейся своей неприхотливостью и надежностью, разбирался наш автор.

Фото, видео: YouTube

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о Suzuki Vitara

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв

Комментарии (2)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые

Заработок от 6000 рублей в день
Да, многие не умеют искать и тестировать различные методы в
силу своего возраста, или отсутствия навыков и начального капитала.
Именно поэтому я покажу сейчас один простой и рабочий метод,
как можно получать хорошие деньги за несколько минут простой работы!
Подробности на ссылкассылка

Ответить#
0

Да... И это один человек...
Браво!

Ответить#
+1