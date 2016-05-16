Нельзя не купить: завораживающий ролик о старом Suzuki Vitara

Большинство автовладельцев, решивших расстаться со своими машинами, выкладывают на интернет-площадки формальные объявления о продаже, но есть и оригиналы, которые идут на ухищрения, дабы поскорее и выгодно найти желающего клиента. Обычно они рассказывают душещипательные истории или шутят на все лады. Говорят, иногда это даже срабатывает. Но способ продажи «старушки» Suzuki Vitara 1996 года от YouTube-пользователя, зарегистрированного под именем Eugene Romanovsky, из ряда вон! При беглом просмотре может показаться, что созерцаешь фирменную рекламу тех лет. Слов от просмотра нет — сплошные эмоции. Браво!
- А тем временем на отечественном рынке отзывают Гранд Витары, реализованные с 30 сентября 2008 по 03 марта 2015 года. Причина — в неисправности механической коробки передач.
- C какими проблемами сталкиваются владельцы Гранд Витары, славящейся своей неприхотливостью и надежностью, разбирался наш автор.
Фото, видео: YouTube