Нельзя не купить: завораживающий ролик о старом Suzuki Vitara

Это видео собрало свыше 3,8 млн просмотров. Заслуженно!

Большинство автовладельцев, решивших расстаться со своими машинами, выкладывают на интернет-площадки формальные объявления о продаже, но есть и оригиналы, которые идут на ухищрения, дабы поскорее и выгодно найти желающего клиента. Обычно они рассказывают душещипательные истории или шутят на все лады. Говорят, иногда это даже срабатывает. Но способ продажи «старушки» Suzuki Vitara 1996 года от YouTube-пользователя, зарегистрированного под именем Eugene Romanovsky, из ряда вон! При беглом просмотре может показаться, что созерцаешь фирменную рекламу тех лет. Слов от просмотра нет — сплошные эмоции. Браво!

А тем временем на отечественном рынке отзывают Гранд Витары Причина — в неисправности механической коробки передач.

неисправности механической коробки передач. C какими проблемами сталкиваются владельцы Гранд Витары, славящейся своей неприхотливостью и надежностью, разбирался наш автор.

Фото, видео: YouTube