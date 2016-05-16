Renault Duster в краш-тестах Global NCAP: печальные последствия локализации

В краш-тестах участвовали две версии кроссовера для индийского рынка: одна без подушек безопасности, другая — с единственным водительским эйрбэгом. Увы, к обеим есть серьезные нарекания.

В том, что машина, не имеющая подушек безопасности, получила 0 звезд рейтинга за безопасность, нет ничего удивительного — специалисты Global NCAP в очередной раз лишь пожурили фирму Renault за недостаточно трепетное отношение к индийским автолюбителям. Ниже приводим видеоролик испытаний. Напомним, что программа Global NCAP сильно проще, чем у Euro NCAP, и состоит только из фронтального удара на скорости 64 км/ч о деформируемый барьер.

Тест с опциональной водительской подушкой вскрыл неприятный нюанс локализации: на индийскую версию кроссовера устанавливается эйрбэг меньшего размера, чем на латиноамериканский Duster, — его комитет Latin NCAP бил по аналогичной программе два года назад и присудил 4 звезды рейтинга за защиту взрослых. Индийский кроссовер удостоился только трех звезд, поскольку маленькая подушка хуже гасит энергию удара, при этом голова водителя соприкасается с ней не по центру, а как бы сверху, что увеличивает риск контакта с рулевым колесом.

В 2011 году Duster под маркой Dacia проходил краш-тесты Euro NCAP и показал при фронтальном ударе с двумя фронтальными подушками лучшие результаты, чем разбитые позже латиноамериканская и индийская версии кроссовера.

В России Renault Duster в базовой комплектации Authentique оснащается всего одной подушкой безопасности, но в топе есть пассажирская фронтальная и две передние боковые.

Фирма Renault находится под пристальным вниманием комитета Global NCAP после серии неудачных попыток улучшить безопасность ультрадешевого кроссовера Renault Kwid.

В феврале прошлого года комитету Euro NCAP, который первым начал проводить независимые краш-тесты, исполнилось 20 лет. Круглую дату он отметил показательным краш-тестом машины 1997 года выпуска.

Фото, видео: Global NCAP