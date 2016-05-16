Мы провели опросы на сайте «За рулем», чтобы узнать, насколько на сегодняшний день распространены автоподставы. Выяснилось, что, несмотря на молву, не так уж много водителей становились их жертвами. И все же, как в большинстве таких случаев ведут себя автовладельцы? Комментирует результаты опроса человек, у которого есть свой печальный опыт в этом деле.

Классическая автоподстава — это заранее спланированное мелкое ДТП, в котором мошенники стремятся получить деньги с якобы виновника. Как правило, аферисты неплохие психологи и виртуозы: «добычу» они выбирают тщательно, а повреждения в таких авариях небольшие, чтобы водитель, на которого оказывается «грамотный» прессинг, захотел поскорее отвязаться и прямо на месте возместить «ущерб». В лихие девяностые это было целой индустрией и неплохим заработком для людей с криминальным уклоном, а как обстоит дело сейчас? Многие ли из наших читателей становились жертвами мошенников? Понятно, что не каждый сознается в том, что дал слабину, и все же 14% респондентов ответили, что попадались на удочку автоподставщиков. Вряд ли стоит иронизировать по этому поводу, ведь одно дело сидеть дома в удобном кресле перед компьютером и рассуждать, что вот я... и уж со мной-то никогда.., а другое — столкнуться с этим один на один на дороге, да еще и в глухом месте, когда понимаешь, что подмоги ждать неоткуда.

Становились ли вы жертвой автомобильных подставщиков?

При этом, согласно другому опросу, 39% не велись на уговоры и вызывали ГИБДД, 6% отстаивали свои права и не платили, 5% расплачивались на месте, а 3% вызывали на подмогу друзей и знакомых.

Редактор «За рулем» Илья Пименов рассказал о собственном опыте встречи с мошенниками.

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ОСАГО ввели 1 июля 2003 года, объясняя это новшество в первую очередь вирусом подстав, с которым Госавтоинспекция не справлялась. И действительно, через некоторое время мы стали слышать о них все реже — в основном из регионов, куда столичные нововведения приходят с запозданием.

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Недавно прошла реформа ОСАГО, вызвавшая бурную общественную дискуссию. А по-моему, правильно, что автомобили, пострадавшие в ДТП, будут ремонтировать, а не выплачивать пострадавшей стороне деньги. Важно только, чтобы страховые компании обеспечивали качественный и быстрый ремонт там, где удобно пострадавшему. Хотя, конечно, во множестве аварий виновны обе стороны, а бесследным ремонт практически не бывает. Зато натуральное возмещение поможет окончательно искоренить подставы, которыми до сих пор кое-кто еще промышляет.

Предупрежден — значит, вооружен. Какие способы автоподстав известны на сегодняшний день, рассказывает наш автор.



Как следует себя вести автовладельцу, который понимает, что стал жертвой «развода» и у него вымогают деньги? Полезные советы ищите в материале « 5 правил поведения при автоподставах».

Фото: Depositphotos и «За рулем»

