Опрос ЗР: автоподстава — страшилка для водителей или реальная угроза?

Мы провели опросы на сайте «За рулем», чтобы узнать, насколько на сегодняшний день распространены автоподставы. Выяснилось, что, несмотря на молву, не так уж много водителей становились их жертвами. И все же, как в большинстве таких случаев ведут себя автовладельцы? Комментирует результаты опроса человек, у которого есть свой печальный опыт в этом деле.

Классическая автоподстава — это заранее спланированное мелкое ДТП, в котором мошенники стремятся получить деньги с якобы виновника. Как правило, аферисты неплохие психологи и виртуозы: «добычу» они выбирают тщательно, а повреждения в таких авариях небольшие, чтобы водитель, на которого оказывается «грамотный» прессинг, захотел поскорее отвязаться и прямо на месте возместить «ущерб». В лихие девяностые это было целой индустрией и неплохим заработком для людей с криминальным уклоном, а как обстоит дело сейчас? Многие ли из наших читателей становились жертвами мошенников? Понятно, что не каждый сознается в том, что дал слабину, и все же 14% респондентов ответили, что попадались на удочку автоподставщиков. Вряд ли стоит иронизировать по этому поводу, ведь одно дело сидеть дома в удобном кресле перед компьютером и рассуждать, что вот я... и уж со мной-то никогда.., а другое — столкнуться с этим один на один на дороге, да еще и в глухом месте, когда понимаешь, что подмоги ждать неоткуда.

Становились ли вы жертвой автомобильных подставщиков?

При этом, согласно другому опросу, 39% не велись на уговоры и вызывали ГИБДД, 6% отстаивали свои права и не платили, 5% расплачивались на месте, а 3% вызывали на подмогу друзей и знакомых.

Редактор «За рулем» Илья Пименов рассказал о собственном опыте встречи с мошенниками.

Мне «повезло» встретиться с подставлялами лет 15 назад. Тогда я узнал, что «бэушный» задний бампер на Cadillac STS стоит 400 долларов. По крайней мере, я заплатил именно столько, хотя был твердо уверен, что меня «разводят». Ситуация — как по учебнику: относительно редкая и дорогая иномарка, внезапное торможение Кадиллака, а с моей стороны — несоблюдение дистанции, появившийся откуда-то из кустов «юрист», психологический прессинг, нежелание вызывать ГАИ… По ПДД я был виноват на 100%. Пришлось раскошеливаться, ведь в то время не было ни ОСАГО, ни видеорегистраторов. А они бы могли помочь.

ОСАГО ввели 1 июля 2003 года, объясняя это новшество в первую очередь вирусом подстав, с которым Госавтоинспекция не справлялась. И действительно, через некоторое время мы стали слышать о них все реже — в основном из регионов, куда столичные нововведения приходят с запозданием.

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Вторым мощным лекарством от вируса стало распространение видеорегистраторов, которые за рубежом теперь называют russian cam (русскими камерами). В Европе они только входят в обиход, а у нас их эффективность никто под сомнение не ставит. И по этому поводу я скоро сделаю большой материал, частично также на основе личного опыта.

Недавно прошла реформа ОСАГО, вызвавшая бурную общественную дискуссию. А по-моему, правильно, что автомобили, пострадавшие в ДТП, будут ремонтировать, а не выплачивать пострадавшей стороне деньги. Важно только, чтобы страховые компании обеспечивали качественный и быстрый ремонт там, где удобно пострадавшему. Хотя, конечно, во множестве аварий виновны обе стороны, а бесследным ремонт практически не бывает. Зато натуральное возмещение поможет окончательно искоренить подставы, которыми до сих пор кое-кто еще промышляет.

  • Предупрежден — значит, вооружен. Какие способы автоподстав известны на сегодняшний день, рассказывает наш автор.
  • Как следует себя вести автовладельцу, который понимает, что стал жертвой «развода» и у него вымогают деньги? Полезные советы ищите в материале «5 правил поведения при автоподставах».

Фото: Depositphotos и «За рулем»

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