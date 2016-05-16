Теневые эффекты: BMW 1-й и 2-й серий обновились

Рестайлинг младших «биммеров» классической компоновки был умеренным: несведущий пройдет мимо и не заметит легкую коррекцию «глаз» и другие тонкости. Зато в салоне стилисты-эргономисты разгулялись, да и новые исполнения с таинственными названиями имеются.

Экстерьерные новшества помолодевшей «копейки» и ее сестрицы 2-й серии достаточно сдержанные, если не сказать больше. Зато появились пакеты внешнего тюнинга Edition Sport Line Shadow, Edition M Sport Shadow и M140i Edition Shadow. У таких «теневых» машин головная оптика с черной окантовкой, задние фонари затемнены, а «ноздри» радиаторной решетки черненые. Новые цвета кузова — оранжевый Sunset Orange и голубой Seaside Blue, плюс пять вариантов дизайна колесных дисков. Метаморфоз в салоне куда больше. Сохранив фирменную архитектуру передней панели, дизайнеры изменили ее в штрихах и деталях: переиначили центральную консоль и панель приборов (теперь у нее белая подсветка), установили новый монитор информационно-развлекательной системы. Схожие апдейты и у «двушки», причем ободки габаритов в головной оптике превратились в этакие крючки. Выбор цветов побогаче, ибо добавился также темно-синий Mediterranean Blue, а разнообразие дизайна дисков ограничено четырьмя исполнениями.

Технические апгрейды? Это уже пройденный этап — год назад компания перетряхнула начинку «единичек» и «двушек», даровала им новые двигатели из модульного семейства, а спортверсии M135i и M235i сменили скороходы с индексами M140i и M240i. Так что, палитра агрегатов, как и прежде, начинается от варианта 218i с 1,5-литровым трехцилиндровым агрегатом мощностью 136 л.с. и простирается до ураганного купе M2 с 370 «лошадьми».

С портивное подразделение BMW M GmbH собирается поставить крест на автоматических коробках передач с двумя сцеплениями и сфокусироваться на гидромеханических автоматах .

Поистине беспрецедентный в истории BMW случай нарушения трудовой дисциплины произошел в марте: из-за обкуренных рабочих пришлось на 40 минут остановить конвейер.

Фото: BMW