Наглядное обезглавливание: IIHS показал, зачем нужна боковая защита у фур

Страховой институт безопасности дорожного движения США решил привлечь внимание к проблеме подныривания легковушек под грузовики при боковом ударе. Два показательных краш-теста должны способствовать принятию федерального закона об обязательной установке боковых брусьев безопасности на полуприцепы.

В США на данный момент обязательной является только установка защитных брусьев в задней части трейлеров, однако, по приведенным IIHS статистическим данным, боковые столкновения на американских дорогах между фурами и легковушками в 2015 году происходили даже чаще, чем удары сзади: 301 случай против 292 соответственно. В прошлом году большой общественный резонанс получило смертельное ДТП с участием электромобиля Tesla Model S, двигавшегося в режиме автопилота: искусственный интеллект не распознал пересекающую дорогу фуру и направил машину аккурат под полуприцеп. Именно такого типа аварию смоделировали специалисты IIHS в своей лаборатории: среднеразмерный седан Chevrolet Malibu с манекеном за рулем разгоняли до скорости 56 км/ч и направляли в бок 16-метровой фуре.

В первом краш-тесте полуприцеп был снабжен лишь боковыми виниловыми панелями под днищем, улучшающими его аэродинамические характеристики. Легковушку они, естественно, не удержали, она закатилась под трейлер, его нижняя металлическая кромка «приехала» аккурат в голову водителя — выжить после такого контакта практически невозможно. Подушки безопасности при этом не сработали, так как передок машины, где установлены активационные датчики, в сущности, не пострадал.

Во втором краш-тесте на фуру была установлена боковая силовая защита AngelWing фирмы Airflow Deflector Inc., которая, во-первых, предотвратила подныривание легковушки под грузовик, а во-вторых, позволила штатным образом сработать системам пассивной безопасности седана — жизнь водителя при такой аварии наверняка будет спасена.

По мнению специалистов IIHS, боковую силовую защиту технически возможно установить на бόльшую часть эксплуатируемых сейчас тяжелых американских грузовиков и, таким образом, существенно снизить смертность на дорогах.

Водители грузовиков порой могут даже не заметить, что в них врезалась легковушка — об одном таком случае в США «За рулем» недавно рассказывал.

Коронным краш-тестом IIHS для легковушек является фронтальный удар о жесткий барьер с малым перекрытием. В прошлом году его впервые решили провести не только со стороны водителя, но и со стороны переднего пассажира, — специалисты хотели таким образом проверить современные машины на симметричность конструкции. Оказалось, что симметричны не все: удар со стороны пассажира провалил популярный компактный кроссовер Toyota RAV4.

Фото, видео: IIHS