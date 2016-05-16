Пока что силуэт: первое изображение «восьмерки» BMW

Баварцы возродят славную 8-ю серию и отправят ее соперничать с двухдверными Mercedes-Benz S-класса. Концептуального предвестника купе мы увидим уже в мае.

Баварская «восьмерка» — хищный гран-турер с подъемными фарами и сумасшедшей харизмой? Это в прошлом, в другой жизни. Теперь индекс получит большое роскошное купе, похожее на машины 6-й серии. Совсем другая история.

Дебютный тизер дает представление об экстерьере концепта, который покажут 26 мая в рамках Конкурса элегантности. Шоу-кар наверняка будет не слишком сильно отличаться от товарной версии, готовящейся к 2018 году, и воплотит в себе представления марки о двухдверном пожирателе тысяч автобанных километров. Кстати, наплыв-«бедро» в районе задней арки только нам напоминает Bentley Continental GT?.. Технически «восьмерка» предсказуема, как изгиб Хофмайстера, и унаследует начинку у своих заднеприводных собратьев. Шасси CLAR — та же модульная архитектура, что у современной «семерки» и гаммы 5-й серии. От них же рядные шестицилиндровые двигатели и агрегаты V8. Полагаем, без 12-цилиндрового мотора, поющего славу старой и недоброй «восьмерке» E31 девяностых годов с движком M73, дело не обойдется. Причем топовая версия может быть наречена M8.

В BMW Group считают, что автомобиль заполнит нишу между седаном 7-й серии и купе Rolls-Royce Wraith. Стоимость начнется от 150 тыс. евро. Кроме купе в свет выйдет и кабриолет.

Аудитория, выбирающая модели 6-й серии, может торжествовать — вопреки слухам гран-турер пока еще в строю, но в обозримом будущем на смену ему придется полноценный спорткар, который впору будет сравнивать не с прогулочными здоровяками, а с атлетами вроде Jaguar F-Type.

Спортивное подразделение BMW M GmbH собирается поставить крест на автоматических коробках передач с двумя сцеплениями.

Фото: BMW