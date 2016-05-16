Многая лета: выпущен миллионный Porsche 911

Купе с порядковым номером 1 000 000 в модификации Carrera S цвета Irish Green отправится в заводской музей, по прежде совершит мировое турне в честь производственного юбилея.
Porsche 911 первого поколения дебютировал в 1963 году на Франкфуртском автосалоне. Изначально модель называлась 901, но право обозначать свои машины трехзначными индексами с нулем посередине тогда оспорила фирма Peugeot, поэтому немецкое купе было оперативно переименовано в 911. Машины первых лет выпуска оснащались оппозитной 2,0-литровой «шестеркой» мощностью 130 л.с., которая позволяла спорткару разгоняться до 210 км/ч — по тем временам это было очень круто.
Автомобиль довольно быстро стал популярным, в том числе благодаря участию в различных соревнованиях, и уже в 70-е считался культовым — многие автолюбители и эксперты стали называть его эталоном спортивного автомобиля. Считается он таковым и в наши дни, несмотря на экзотическую заднемоторную компоновку, популярную в середине прошлого века, но признанную впоследствии неудачной большинством автопроизводителей. Инженеры Porsche сумели довести ее до совершенства и превратили врожденные пороки в добродетели: если еще в 90-е годы для управления 911-м требовались высокопрофессиональные навыки, то сегодня справиться с ним может «любой школьник», при этом автомобиль быстр, как никогда, о чем свидетельствует поставленный недавно очередной рекорд на Нюрбургринге.
- В марте фирма Porsche выплатила своим рабочим по 9111 евро премии за отличную работу в 2016 году.
- На последнем Женевском автосалоне дебютировал обновленный Porsche 911 GT3 с механической коробкой передач.
- Доказательством живучести Porsche 911 можно назвать периодически появляющиеся на вторичном рынке экземпляры с пробегом под миллион километров.
Фото: Porsche