Вице-мэра из Прикамья за пьяную езду оставили без водительских прав

В начале мая мы писали о том, что задержанный нарядом ДПС нетрезвый чиновник не нашел ничего лучше, как сочинить, что не вел машину, а просто решить посидеть за рулем. Однако в суде ему пришлось признаться в своем проступке, и защитить его не смог даже самый дорогой в городе адвокат.

На год и девять месяцев лишен водительских прав заместитель главы администрации города Березники Валерий Рахмуллин. Это тот самый чиновник, который произнес сакраментальную фразу: «Я просто сидел пьяным за рулем — а блогеры сразу раструбили».

Однако на суде выяснилось, что чиновник, управляя автомобилем, был не просто нетрезв, а даже сильно пьян: медосвидетельствование показало у него содержание паров спирта 0,49 мг на литр, то есть выпито было не менее одной бутылки водки. Теперь он лишен прав на длительный срок, да еще обязан выплатить штраф в 30 тысяч рублей.

Рахмуллин своей вины не отрицал, но в суд ни разу не явился, отправив вместо себя самого высокооплачиваемого адвоката в городе — Сергея Кондратьева. Тот пытался прекратить дело, ссылаясь на некорректно составленные материалы, и даже выявил какие-то неточности, но суд, поскольку Рахмуллин в проступке сознался, все-таки проявил жесткость и лишил чиновника прав. Впрочем, «безлошадным» тот не останется, ведь у него есть персональный водитель. Тем не менее адвокат чиновника готов и дальше отрабатывать свой хлеб и будет обжаловать вердикт суда в вышестоящей инстанции.

В прошлом году нетрезвым за рулем был замечен замминистра спорта Чувашии Борис Атаманов. Тот сразу заподозрил, что полицию на него навели конкуренты из КПРФ.



Фото: Виктор Бартенев/ТАСС