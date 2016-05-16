Правительство продлило программы льготного автокредитования и лизинга

В 2017 году по программе льготного автокредитования на 300 тыс. рублей увеличена предельная стоимость автомобиля, условия программы льготного лизинга остались без изменений, говорится на сайте Кабмина.

Для обеспечения стабильного социально-экономического развития страны в 2017 году по рекомендации Минпромторга будут продлены программы льготного автокредитования и льготного лизинга. На это из госбюджета выделено в равных долях 20 млрд рублей.

Так, банкам из федерального бюджета возместят выпадающие доходы по кредитам, выданным гражданам на приобретение автомобилей. Кроме того, для расширения выбора моделей предельная стоимость машин увеличена с 1,15 млн до 1,45 млн рублей. Это также позволит компенсировать подорожание автомобилей. Государство рассчитывает, что благодаря денежным вливаниям по льготной ставке удастся реализовать не менее 350 тыс. автомобилей.

Согласно условиям программы льготного автокредитования, государство субсидирует процентную ставку займа, выданного банком на покупку автомобиля российской сборки 2015–2017 гг. с полной массой не более 3,5 т. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% стоимости автомобиля. Ставка в рамках программы будет субсидироваться за счет бюджета на 6,7 процентного пункта.

Условия программы льготного лизинга остались без изменений, говорится на сайте правительства. Согласно ей, лизинговые операторы смогут предоставлять своим клиентам скидку в размере 10% на авансовый платеж. Благодаря этому инструменту рассчитывается продать не менее 41,5 тыс. автомобилей различных категорий.

В этом году на поддержку автопрома государство выделит 62,3 млрд рублей, благодаря этим средствам правительство планирует реализовать 737 тысяч транспортных средств.



Фото: Артем Коротаев/ТАСС