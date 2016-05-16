Верховный суд разъяснил, кто может считаться собственником автомобиля

В обзоре судебной практики ВС ответил на вопрос, может ли считаться собственностью автомобиль, не поставленный на регистрационный учет. Выяснилось, что даже суды точно не знают, когда наступает право собственности на движимое имущество.

Страховая компания отказала автовладельцу в выплате по ОСАГО, мотивировав это тем, что формально он не может считаться собственником транспортного средства. Ущерб от аварии составил 105 тыс. рублей, и несмирившийся владелец дошел до Верховного суда. Дело состояло в том, что согласно паспорту транспортного средства, а также свидетельству о регистрации, машина была зарегистрирована в ГИБДД за другим человеком. Между тем имелся договор купли-продажи и полис ОСАГО, который другая страховая компания приняла во внимание, заключая договор обязательно страхования. Суды поддержали страховую компанию, отказавшую в выплате, на том основании, что автомобиль не был снят с прежнего места учета.

Верховный суд разъяснил, что для признания собственности на имущество достаточно договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества. Право собственности наступает в момент ее передачи по договору купли-продажи, если только это не касается недвижимого имущества, в этом случае собственником становится владелец, получивший документ государственной регистрации. Но это работает в отношении лишь того, что связано с землей, то есть объектов, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно: земельных участков, зданий, сооружений и т.д.

Автомобили, мотоциклы и прочие транспортные средства, за исключением морских судов, относятся к движимому имуществу. Законодательством не оговаривается, что приобретатель не становится собственником, если прежний автовладелец не снял транспортное средство с регистрационного учета. Стало быть, право собственности возникает с момента передачи транспортного средства новому собственнику на основании договора купли-продажи при подписании акта приема-передачи, уточняет «Российская газета».

ВС направил дело на повторное рассмотрение с учетом данных рекомендаций.

Ранее Верховный суд разъяснил, как правильно оценить ущерб от ДТП. В приведенном случае в договоре купли-продажи стояла заниженная цена на транспортное средство — 650 тысяч рублей, в то время как на рынке его средняя стоимость на момент оценки составляла 1 156 300 рублей.

Также благодаря рекомендациям ВС стала понятна схема действий автовладельца, чья машина зафиксирована дорожной камерой в момент нарушения ПДД, но при этом за рулем находился другой человек. Доказать это при желании все же можно, следует из вердикта Верховного суда.



Фото: Георгий Андреев/ТАСС