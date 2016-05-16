Верховный суд разъяснил, кто может считаться собственником автомобиля

Страховая компания отказала автовладельцу в выплате по ОСАГО, мотивировав это тем, что формально он не может считаться собственником транспортного средства. Ущерб от аварии составил 105 тыс. рублей, и несмирившийся владелец дошел до Верховного суда. Дело состояло в том, что согласно паспорту транспортного средства, а также свидетельству о регистрации, машина была зарегистрирована в ГИБДД за другим человеком. Между тем имелся договор купли-продажи и полис ОСАГО, который другая страховая компания приняла во внимание, заключая договор обязательно страхования. Суды поддержали страховую компанию, отказавшую в выплате, на том основании, что автомобиль не был снят с прежнего места учета.
Верховный суд разъяснил, что для признания собственности на имущество достаточно договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества. Право собственности наступает в момент ее передачи по договору купли-продажи, если только это не касается недвижимого имущества, в этом случае собственником становится владелец, получивший документ государственной регистрации. Но это работает в отношении лишь того, что связано с землей, то есть объектов, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно: земельных участков, зданий, сооружений и т.д.
Автомобили, мотоциклы и прочие транспортные средства, за исключением морских судов, относятся к движимому имуществу. Законодательством не оговаривается, что приобретатель не становится собственником, если прежний автовладелец не снял транспортное средство с регистрационного учета. Стало быть, право собственности возникает с момента передачи транспортного средства новому собственнику на основании договора купли-продажи при подписании акта приема-передачи, уточняет «Российская газета».
ВС направил дело на повторное рассмотрение с учетом данных рекомендаций.
- Ранее Верховный суд разъяснил, как правильно оценить ущерб от ДТП. В приведенном случае в договоре купли-продажи стояла заниженная цена на транспортное средство — 650 тысяч рублей, в то время как на рынке его средняя стоимость на момент оценки составляла 1 156 300 рублей.
- Также благодаря рекомендациям ВС стала понятна схема действий автовладельца, чья машина зафиксирована дорожной камерой в момент нарушения ПДД, но при этом за рулем находился другой человек. Доказать это при желании все же можно, следует из вердикта Верховного суда.
Фото: Георгий Андреев/ТАСС