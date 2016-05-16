Инновации откуда не ждали: Peterbilt объехал Теслу на мусорном фронте

Фирма Peterbilt знаменита тем, что производит самые олдскульные на вид грузовики в США, за что и пользуется неизменным уважением у местных дальнобойщиков, ценящих «старое, доброе, вечно». Вот и 520-я модель, о которой тут идет речь, внешне выполнена в стилистике 60-х годов прошлого века, хотя техническая начинка у нее вполне передовая, а в кабине сразу два рулевых колеса — слева и справа. В коммунальном хозяйстве (520-е используются в основном в качестве мусоровозов) такое решение очень удобно: припарковать громоздкую машину можно с ювелирной точностью в любой подворотне.
Именно на базе «мусорки» Peterbilt разработал свой первый электромобиль — автомобиль представили на проходящей на этой неделе профильной выставке WasteExpo 2017 в Новом Орлеане, штат Луизиана.
Грузовик снабжен литий-ионной батареей емкостью 300 кВт·ч и может проехать на одной зарядке до 65 миль (104 км) — немного, конечно, но на одну рабочую смену по городу должно хватить. С помощью бортового зарядного устройства мощностью 70 кВт полностью зарядить батарею можно всего за 2–4 часа. Когда именно электрический Peterbilt 520 поступит в продажу, и сколько будет стоить, производитель пока не сообщает.
- Илон Маск, глава компании Tesla, обещает представить седельный тягач на электротяге осенью этого года.
- На прошлой неделе американская компания Workhorse, специализирующаяся на производстве электрических коммерческих фургонов, представила свой первый пикап.
Фото: Peterbilt