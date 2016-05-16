Инновации откуда не ждали: Peterbilt объехал Теслу на мусорном фронте

В то время как Илон Маск только готовится явить миру электрический чудо-грузовик, техасская Peterbilt Motors Company, известная своим здоровым консерватизмом, представила электрический мусоровоз с двумя (!) рулями на базе 520-го бескапотного семейства.

Фирма Peterbilt знаменита тем, что производит самые олдскульные на вид грузовики в США, за что и пользуется неизменным уважением у местных дальнобойщиков, ценящих «старое, доброе, вечно». Вот и 520-я модель, о которой тут идет речь, внешне выполнена в стилистике 60-х годов прошлого века, хотя техническая начинка у нее вполне передовая, а в кабине сразу два рулевых колеса — слева и справа. В коммунальном хозяйстве (520-е используются в основном в качестве мусоровозов) такое решение очень удобно: припарковать громоздкую машину можно с ювелирной точностью в любой подворотне.

Именно на базе «мусорки» Peterbilt разработал свой первый электромобиль — автомобиль представили на проходящей на этой неделе профильной выставке WasteExpo 2017 в Новом Орлеане, штат Луизиана.

Грузовик снабжен литий-ионной батареей емкостью 300 кВт·ч и может проехать на одной зарядке до 65 миль (104 км) — немного, конечно, но на одну рабочую смену по городу должно хватить. С помощью бортового зарядного устройства мощностью 70 кВт полностью зарядить батарею можно всего за 2–4 часа. Когда именно электрический Peterbilt 520 поступит в продажу, и сколько будет стоить, производитель пока не сообщает.

Илон Маск, глава компании Tesla, обещает представить седельный тягач на электротяге осенью этого года.

На прошлой неделе американская компания Workhorse, специализирующаяся на производстве электрических коммерческих фургонов, представила свой первый пикап.

Фото: Peterbilt