«Ларек» уходит на орбиту: Mercedes-Benz G-класса ставит на ширину и мощь

Тюнинговая компания RevoZport представила предельно эффектный и эффективный апгрейд для спортивных версий «гелика» от подразделения Mercedes-AMG.

Mercedes-Benz G-класса
Mercedes-Benz G-класса

Mercedes-Benz > G-класса

G-класс готовится передать эстафету преемнику, но сторонним компаниям от этого обстоятельства ни жарко ни холодно — старый добрый «гелик» будет в почете еще очень долго, а поток из желающих его доработать иссякнет не скоро. Найдутся и жаждущие «раскачать» экстремальные модификации G 63 и G 65. Как раз на них и ориентирована программа доработок от RevoZport.

Экстерьер модифицированного внедорожника — пример удачной попытки слегка уподобить его поистине неординарному G 500 4x4² c портальными мостами. Колесные арки украшают углепластиковые накладки в схожем стиле, расширившие автомобиль на целых 70 мм, до 1995 мм. Также видоизменен капот, а на крышу водрузили накладку со светодиодными «прожекторами». И, наконец, десерт — апгрейды двигателей. Вряд ли G 63 с 571-сильной 5,5-литровой «битурбовосьмеркой» и, тем более, убойный G 65, который вооружен двигателем V12 с двумя турбонагнетателями (612 л.с., 1000 Нм) в этом остро нуждается, но, тем не менее. Восьмицилиндровый внедорожник после с перенастроенным ЭБУ и спортивной выпускной системой выдает 650 л.с., а топовая версия — 700 «лошадей».

  • Едва ли не самый роскошный «гелик» в истории — 650 Landaulet от люксового подразделения Mercedes-Maybach оказался баснословно дорогим. Один из первых экземпляров продают за 1,3 млн евро.
  • Самые крутые модификации Мерседеса G-класса текущего поколения — в фотоподборке нашего редактора.
Фото: RevoZport

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (1)

Mercedes-Benz 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Не достоинств.

Недостатки:

Все ломается . А стоимость?

Комментарий:

Купите себе БТР-82 и не морочте никому голову...

Написать отзыв

Комментарии