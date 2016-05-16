Первый автомобиль, оштрафованный за превышение

Мероприятие в Великобритании посетит «Адам» среди нарушителей — автомобиль Arnold Benz, который в конце XIX века умудрился в четыре раза превысить разрешенную скорость.

Интересным экспонатом Конкурса элегантности, который пройдет в лондонском дворцово-парковом комплексе «Хэмптон-Корт», станет «экипаж» Arnold Benz, на котором Уолтер Арнольд, обладатель лицензии на продажу Бенцов в Великобритании, выжал неимоверную по тем временам скорость. На одной из дорог графства Кент он умудрился разогнаться аж до 8 миль/ч (13 км/ч) и в четыре раза превысить разрешенный лимит. Дело в том, что в конце XIX века автомобилям не разрешалось ездить быстрее 2 миль/ч, при этом перед экипажем должен был шагать сигнальщик с красным флагом.

Увлекшегося Арнольда догнал «полицейский перехватчик», а именно — велосипед. Страж порядка выписал первый в истории штраф за превышение скорости в один шиллинг. Вскоре после этого исторического события, произошедшего в 1896 году, правило красного флага отменили, а максимально допустимую скорость подняли до 14 миль/ч (около 22 км/ч). В честь этого была устроена гонка Emancipation Run, стартовавшая в Лондоне и финишировавшая в Брайтоне. Разумеется, Арнольд принял в ней участие.

Британцы — страстные поклонники автоспорта, но власти страны не терпят «гонщиков», творящих беспредел на дорогах общего пользования. Последний показательный случай — конфискация суперкаров, пытавшихся устроить заезд.

Знали бы более ста лет назад, какими будут превышения скорости сейчас… Американец на модифицированном Мустанге во время гонки с полицией разогнался до 334 км/ч.

Фото: Concours of Elegance