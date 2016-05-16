В Крыму дан официальный старт строительству трассы «Таврида»

Эта дорога свяжет города Керчь, Симферополь и Севастополь с мостом через Керченский пролив и материковой частью России. Первая очередь трассы в двухполосном исполнении будет запущена в 2018 году, в четырехполосном исполнении дорога будет открыта в 2020 году.

Сегодня был заложен первый камень, символизирующий начало строительства федеральной трассы «Таврида», это вторая по масштабам стройка на Керченском полуострове. В церемонии участвовали министр транспорта РФ Максим Соколов, глава Крыма Сергей Аксенов и руководитель Росавтодора Роман Старовойт.

Полномасштабное строительство начнется уже летом этого года одновременно на всем протяжении трассы, и пройдет она через весь полуостров, связав транспортную инфраструктуру Крыма с инфраструктурой России. Работы по строительству дороги оценены в 140 млрд руб. в ценах 2016 года, это особо подчеркивается, так как могут вмешаться инфляционные риски.

Общая протяженность трассы составит около 288 км, из них 253,5 км будет проложено по Республике Крым и 34,5 км — по Севастопольскому региону. Предполагаемое количество полос к завершению строительства — четыре. На дороге будет возведено 17 транспортных развязок, 37 надземных пешеходных переходов и 90 мостов и путепроводов. Дорога будет скоростной, по ней машины смогут передвигаться со скоростью 120 км/ч. Предполагается, что в сутки по трассе будет проезжать 14 тыс. транспортных средств. Проект предполагает реконструкцию существующей автодороги Керчь — Феодосия — Белогорск — Симферополь — Бахчисарай — Севастополь, а также присоединение дополнительных участков.

Глава Крыма Сергей Аксенов надеется, что первым по новой дороге проедет глава государства Владимир Путин.

  • Керченский мост строится на средства федерального бюджета и автомобильное движение по нему обещают запустить уже в 2018 году. Недавно строители отчитались, что возвели 50% опор Керченского мостового перехода. Этот мост станет самым протяженным в России, его длина составит 19 километров.
  • Стоимость моста в Крым оценивается в 227,992 млрд рублей, и пересматривать ее не планируют.

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

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Комментарии (4)

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0

Опять же вопрос: платная или бесплатная? За чей счет банкет???))) Государство или опять Ротенберги влезли, за счет бюджета естественно))))

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-1

Ммм, новая трасса...
«Распилида».
Может, сначала в Омске дороги поправить, а?

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-1
Каплан Илья

За дороги в Омске отвечают власти Омска — что тут непонятного-то?
Обращайтесь к ним — они все поправят.

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