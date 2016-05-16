Hemi против Hemi: Jeep и хот-род выяснили отношения на ¼ мили

YouTube-канал британского отделения марки Jeep пополнился видеороликом со схваткой не самого мощного Grand Cherokee SRT и бешеной довоенной колесницы с «восьмеркой» Hemi.

Разумеется, оффроудный дивизион FCA представил видео для рекламных целей: показать, что немолодой Grand Cherokee SRT на все руки мастер. Он и семью за город вывезет, и спорткаровским темпераментом ошарашит. Дуэль между современным кроссовером и хот-родом носит исключительно развлекательный характер, и ее результат не означает, что один автомобиль хуже, а другой лучше. Они слишком разные.

Итак, Grand Cherokee SRT с 6,4-литровой атмосферной «восьмеркой» мощностью 470 л.с., полным приводом и функцией лонч-контроль выступил против Ford Model A с ранней версией двигателя Hemi 1956 года объемом 330 кубических дюймов (5,4 л). Напомним, что легендарный наскаровский Hemi 426 (7,0 л), который также ставился на крайслеровские маслкары, появился в шестидесятых. Что касается забавной, но злобной зверюги, то пусть «марочное несоответствие» вас не удивляет. Хотроддеры, не озабоченные рефлексией по поводу агрегатной аутентичности, даже моторы Chevy на Форды ставят. Схватку провели на дрэгстрипе Санта Под. За руль Джипа сел британский чемпион гонок на ускорение Стюарт Дойни, а хот-род пилотировал местный эксперт Кельвин Данн.

Стандартный Grand Cherokee SRT теперь способен вызвать зевоту: в Нью-Йорке дебютировала модификация Trackhawk с 707-сильным компрессорным V8 от Dodge Challenger SRT Hellcat.

Самым резонансным автомобилем FCA для североамериканского рынка последнего времени можно с полным правом считать купе SRT Demon на базе Челленджера — дрэговый монстр для дорог общего пользования.

Фото: Jeep

Видео: YouTube