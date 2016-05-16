Еврохит: Citroеn Grand C4 Picasso стал доступнее для россиян

Компактвэны с базовым дизельным двигателем и механической коробкой передач очень популярны у европейцев, теперь как минимум одна такая модификация доступна и в России. Citroеn запустил в продажу 7-местный Grand C4 Picasso с мотором HDi 115.

Citroеn C4 Picasso — единственный на данный момент непремиальный компактвэн, официально продающийся в России, прочие аналоги наш рынок покинули. Нынешнее, второе поколение модели производится с 2013 года, в мае прошлого года автомобиль пережил рестайлинг, в октябре обновленные машины стали доступны российскому потребителю в стандартной и удлиненной версиях и с двумя двигателями на выбор: бензиновым (150 л.с.) и дизельным (120 л.с.), оба идут в комплекте только с 6-ступенчатым гидромеханическим автоматом Aisin.

Теперь же в продаже появилась наиболее дешевая версия со 115-сильным турбодизелем и 6-ступенчатой МКП, правда, заказать ее можно только для 7-местного Grand C4 Picasso и только в базовой комплектации Live. Стоит такой автомобиль 1 599 000 рублей. Для сравнения скажем, что за Grand C4 Picasso со 150-сильным бензиновым турбомотором и автоматом нужно отдать минимум 1 699 000 рублей, а версия со 120-сильным дизелем и АКП стоит от 1 847 000 рублей.

Комплектация Live довольно щедрая, в нее, в частности, входят: двухзонный климат-контроль, обогрев передних сидений, круиз-контроль, система контроля усталости водителя, датчики дождя и света, электрический стояночный тормоз, раскладные столики в спинках передних кресел, аудиосистема с 7-дюймовым сенсорным экраном, 16-дюймовые колесные диски из легкого сплава. Предлагается также немало интересных опций: например, за 9 тысяч рублей можно заказать пакет Voyage с салонным зеркальцем наблюдения за детьми, солнцезащитными шторками на задних дверях и регулировкой кресел второго ряда в продольном направлении.

В марте в России стартовали продажи премиального 5-местного компактвэна BMW 2-й серии Active Tourer.

Прошлой весной два экспериментальных беспилотных компактвэна C4 Picasso благополучно преодолели без вмешательства со стороны человека 300-километровый маршрут из французского города Велизи в столицу Голландии — Амстердам.

Фото: Citroеn