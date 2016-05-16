В сердце бури: разгон и звук нового Porsche

Ближе к народу: как автомобиль стал массовым Пятидесятые, шестидесятые и даже семидесятые годы ХХ века — время сбора всходов с посеянного еще до Второй мировой. Однако почивать на лаврах, выращенных предками, не получалось, жизнь заставляла решать новые задачи. Вспомним, как это было. Какие автомобили лучше: бензиновые или дизельные? Какой мотор — бензиновый или дизельный — предпочесть при покупке автомобиля? Споры ведутся давно, но мы постараемся оперировать не эмоциями, а фактами. Парад членовозов: автомобили руководителей СССР. Часть 2 Начиная с 1917 года и до окончания Второй мировой войны вожди Страны Советов ездили на самых престижных и дорогих иномарках. Даже когда отечественная промышленность наладила выпуск представительского ЗИС-101. Ну не вызывал у вождей доверия советский автопром!