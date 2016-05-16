В сердце бури: разгон и звук нового Porsche

Во Всемирной паутине тьма тьмущая видеороликов со спидометрами. Одни удивляют, от других хочется впасть в спячку. Издание Motorsport Magazine представило схожую «композицию» — тахометр и спидометр обновленного Porsche 911 GT3, ускорение, мечущиеся стрелки. Круто, конечно, но бывает набор скорости и побыстрее… Зато каков глас у атмосферника, лишенного вездесущей системы наддува! Делайте звук погромче и наслаждайтесь.
- Рестайлинговый Porsche 911 GT3 показали в Женеве. Снаружи лишь штрихи позволяют отличить его от дореформенного суперкупе, а вот технических отличий не в пример больше. Главное из них — 4,0-литровая «шестерка» мощностью 500 л.с., сменившая 475-сильный агрегат «три и восемь».
- GT3 уже успел отличиться — разумеется, произошло это на Нюрбургринге. Спорткар проехал трассу за 7 мин 12,7 с и оставил предшественника позади в 12,3 секундах.