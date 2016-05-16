В Россию приехала топ-версия китайского кроссовера Zotye T600

Наиболее дорогая версия Zotye T600 оснащается 2,0-литровым лицензионным бензиновым турбомотором Mitsubishi мощностью 177 л.с. и 6-ступенчатым автоматом с двумя сцеплениями. У дилеров такие машины в комплектации Royal появятся в конце мая.

Zotye T600
Zotye T600

Zotye > T600

По данным АЕБ, с января по апрель текущего года продажи автомобилей Zotye в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 656% и достигли 242 единиц. К слову, за весь прошлый год китайская фирма реализовала в нашей стране 301 автомобиль, основной спрос (294 шт.) пришелся на среднеразмерный кроссовер Zotye T600, поэтому неудивительно, что российский импортер решил увеличить линейку предлагаемых модификаций паркетника.

Если базовый T600 со 150-сильным 1,5-литровым турбомотором и 5-ступенчатой МПК стоит сейчас 899 989 рублей, то за версию с двигателем 2.0 Turbo (177 л.с.) и 6-ступенчатой АКП с двумя сцеплениями нужно отдать 1 228 880 рублей, причем привод по-прежнему только передний.

Скажете, дорого? Сопоставимый по размерам и оснащению переднеприводный Haval H6 cо 150-сильным бензиновым турбомотором и 6-ступенчатым автоматом стоит от 1 239 900 рублей. Аналоги от некитайских брендов еще дороже.

Комплектация Royal довольно богатая: система стабилизации, шесть подушек безопасности, климат-контроль, кожаная обивка сидений, система бесключевого доступа и пуска двигателя кнопкой, мультимедийная система с сенсорным экраном, литые 18-дюймовые колесные диски и многое другое.

До 100 км/ч Zotye T600 с мотором Mitsubishi разгоняется за 9,3 с, максимальная скорость — 188 км/ч.

  • У себя на родине в этом году фирма Zotye представила целую россыпь новинок: компактный паркетник T300, среднеразмерные Т700 и Domy X7, гламурную версию скандально известного кроссовера SR9, копирующего стилистику Porsche Macan.
  • Осенью прошлого года Zotye анонсировала свой первый беспилотный кроссовер.
  • Летом прошлого года Zotye T600 участвовал в большом сравнительном тесте журнала «За рулем».

В Россию приехала топ-версия китайского кроссовера Zotye T600

Фото: Zotye, autohome.com.cn

В Россию приехала топ-версия китайского кроссовера Zotye T600
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Комментарии (6)

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0

И [у нас не ругаются] китайцы робот туда воткнули? Никто ж не купит, тем более за 1200, если их и за 900 не особо берут.
Хотя тачка прикольная, прям как Ауди Ку5, только без колец )))
Как-то видел их рядом, причем обе были белого цвета.

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0

Блин, а с каких пор АКПП — это когда с двумя сцеплениями?
Мне почему-то всегда казалось, что это когда с гидротрансформатором.
А когда со сцеплениями — это роботизированная МКПП...

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+1
Каплан Илья

Автомат — это не какая-то конкретная конструкция. Для потребителя все, что с двумя педалями — это автомат, будь-то агрегат на базе ГМП, вариатор или электромотор, то есть исполнительный механизм может быть любым. Выражение «роботизированная» подразумевает, что была механика, а из нее сделали автомат. Действительно, бывает и так, но те же коробки DSG изначально были автоматическими.

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0