В Россию приехала топ-версия китайского кроссовера Zotye T600

Наиболее дорогая версия Zotye T600 оснащается 2,0-литровым лицензионным бензиновым турбомотором Mitsubishi мощностью 177 л.с. и 6-ступенчатым автоматом с двумя сцеплениями. У дилеров такие машины в комплектации Royal появятся в конце мая.

По данным АЕБ, с января по апрель текущего года продажи автомобилей Zotye в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 656% и достигли 242 единиц. К слову, за весь прошлый год китайская фирма реализовала в нашей стране 301 автомобиль, основной спрос (294 шт.) пришелся на среднеразмерный кроссовер Zotye T600, поэтому неудивительно, что российский импортер решил увеличить линейку предлагаемых модификаций паркетника.

Если базовый T600 со 150-сильным 1,5-литровым турбомотором и 5-ступенчатой МПК стоит сейчас 899 989 рублей, то за версию с двигателем 2.0 Turbo (177 л.с.) и 6-ступенчатой АКП с двумя сцеплениями нужно отдать 1 228 880 рублей, причем привод по-прежнему только передний.

Скажете, дорого? Сопоставимый по размерам и оснащению переднеприводный Haval H6 cо 150-сильным бензиновым турбомотором и 6-ступенчатым автоматом стоит от 1 239 900 рублей. Аналоги от некитайских брендов еще дороже.

Комплектация Royal довольно богатая: система стабилизации, шесть подушек безопасности, климат-контроль, кожаная обивка сидений, система бесключевого доступа и пуска двигателя кнопкой, мультимедийная система с сенсорным экраном, литые 18-дюймовые колесные диски и многое другое.

До 100 км/ч Zotye T600 с мотором Mitsubishi разгоняется за 9,3 с, максимальная скорость — 188 км/ч.

У себя на родине в этом году фирма Zotye представила целую россыпь новинок: компактный паркетник T300, среднеразмерные Т700 и Domy X7, гламурную версию скандально известного кроссовера SR9, копирующего стилистику Porsche Macan.

Осенью прошлого года Zotye анонсировала свой первый беспилотный кроссовер.

Летом прошлого года Zotye T 600 участвовал в большом сравнительном тесте журнала «За рулем».

Фото: Zotye, autohome.com.cn