Более 50% машин продали в РФ с начала года с помощью мер господдержки

Об этом сообщил Минпромторг. Ведомство сохранит свой прогноз роста автопроизводства в этом году на уровне 7%, с учетом мер государственной поддержки.

С января по апрель с помощью программ господдержки реализовано более 240 тыс. автомобилей, а всего за это время продали, согласно статистике AEB, 451,9 тыс. автомобилей.

Недавно в интервью телеканалу «Россия-24» министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров сказал, что, по подсчетам ведомства, в этом году авторынок вырастет на 3–5%, а производство — на 7–8%. При этом стоит учитывать крайне низкую прошлогоднюю базу, и пока об устойчивой тенденции роста авторынка говорить рано. Министр отметил, что в данных условиях выиграли те автопроизводители, кто запустил программу импортозамещения, они сейчас и доминируют на рынке.

Коснулся министр и программ господдержки. Мантуров сказал, что в январе 2017 года ставки по кредитам в банках без учета программы льготного автокредитования в среднем составляли около 16%. Сейчас государство компенсирует банкам до 6,5%, и получается, вполне эффективна ставка под 9,5% годовых.

240 тыс. проданных с помощью программ господдержки автомобилей Мантуров оценил как хороший результат, и если продажи будут двигаться такими темпами, то отпущенные в 2017 г. на программы 62,3 млрд рублей будут израсходованы задолго до конца года. Ранее предполагалось, что эти средства простимулируют продажи более 750 тыс. машин.

В этом году по программе льготного автокредитования предельная стоимость автомобиля увеличена с 1,15 млн до 1,45 млн рублей. Кроме того, условия программы несколько смягчены: теперь не требуется первоначального взноса, ранее он составлял не менее 20% стоимости автомобиля.

На государственные меры по стимулированию спроса в 2017 году выделено 62,3 млрд рублей. Деньги будут распределены между программами льготного кредитования и лизинга, поддержки спроса на сельскохозяйственную и газомоторную технику, субсидирования закупки школьных автобусов и автомобилей скорой помощи. Программа скидок на новый автомобиль взамен утилизации старой машины или зачета ее стоимости в середине года должна быть завершена, зато появятся новые инструменты господдержки.



Фото: Роман Пименов/ТАСС