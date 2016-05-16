Рухнувшие под землю КАМАЗы посчитали прошедшими краш-тест

Утром 4 мая на парковке ООО «Кориб», официального дилера ПАО «КАМАЗ», случился провал грунта, под землю ушли два новеньких грузовика. Руководство предприятия, однако, смогло увидеть и позитивную сторону в неприятном инциденте.

Момент обрушения земли под КАМАЗами зафиксировала камера мобильного телефона, владелец которого на данный момент не установлен. Запись попала в интернет, ее, в частности, обнародовало на своем YouTube-канале информационное агентство «Татар-информ»:

Пресс-служба дилера по факту происшествия выпустила сообщение, в котором говорится, что «руководство компании не исключает возможность провокационных действий со стороны конкурентов по устранению новых моделей российских тягачей».

Причиной же провала грунта называется его подмыв грунтовыми водами. Ни один человек во время ЧП не пострадал. Рухнувшие под землю грузовики моделей 5490 и 014–87 красного цвета 2016 года выпуска, конечно, получили повреждения, но далеко не фатальные, их специалисты ООО «Кориб» приравняли к вполне позитивным итогам нестандартного краш-теста:

«Несмотря на внеплановую и внештатную ситуацию, КАМАЗы нового модельного ряда прошли своего рода краш-тест, в ходе которого кабина автомобиля показала себя надежной и безопасной для водителя, получив незначительные повреждения, доказав, что КАМАЗ не уступает большой семерке по своим характеристикам».

Предприятие планирует отремонтировать пострадавшие машины и выставить на продажу.

В апреле «За рулем» сообщал о похожем инциденте в Иркутской области: самосвал КАМАЗ провалился в яму, которую приехал засыпать.

Прошлый год для ПАО «КАМАЗ» оказался вполне удачным, компания смогла получить прибыль.

Фото: КАМАЗ

Видео: «Татар-информ»