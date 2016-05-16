Власти Великобритании закупили машины скорой помощи для тучных

Лишний вес постепенно становится серьезной проблемой для жителей Соединенного Королевства. Властям страны пришлось потратить уйму денег на усовершенствование машин скорой помощи и закупку специализированных автомобилей, чтобы перевозить тяжелых пациентов.

В Великобритании число тучных людей за последние 10 лет выросло в 10 раз — до 520 тысяч человек в 2016 году, сообщает BBC. Медики бьют тревогу: врачи и фельдшеры скорой помощи здесь уходят на пенсию в 67 лет, а с каждым годом пациенты весят больше и больше и таскать их приходится на себе. Поэтому специально оборудованные автомобили здесь как нельзя кстати.

Больше всего людей с ожирением проживает на северо-западе страны, а всего в Великобритании более 60% женщин и 70% мужчин страдают от избыточного веса. Кроме того, треть детей от 3 до 15 лет имеют избыточный вес.

Специальные машины скорой помощи, предназначенные для тучных больных, оборудованы подъемниками и широкими носилками. Министерство здравоохранения заявляет, что ежегодно тратит больше средств на лечение больных с ожирением (в 2014–2015 гг. сумма составила 5,1 млрд фунтов), чем на полицию, пожарную службу и судебную систему, вместе взятые. Бывший премьер-министр страны Дэвид Кэмерон даже заявлял, что многих тучных людей следует лишать пособий, потому что они выделяются, чтобы лечить этот недуг, а люди просто выбрали такой образ жизни и проедают эти деньги, ничего не делая. Таким образом те, кто трудится и следит за собой, по сути, финансируют граждан с избыточным весом. Однако все не так просто. Например, Гэвин Пламб из Эссекса, который весит 197 кг, говорит, что с трудом может передвигаться даже по своей квартире, и в течение последних двух лет единственный раз, когда он выходил из дома, был посещением врача, которое состоялось при поддержке службы скорой помощи, предоставившей специальное оборудование для передвижения по лестнице. Он говорит, что от избыточного веса страдал всю жизнь и в начале пытался с этим бороться, даже играл в футбол, но последние пару лет стал сильно поправляться и уже ничего не может с этим поделать, хотя ненавидит быть обузой для других людей.

Фото: bbc.com