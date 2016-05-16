Skoda Karoq: первые официальные фото

Незадолго до мировой премьеры чешский автопроизводитель решил поделиться изображениями нового компактного SUV.

skoda karoq

Это вполне в духе Шкоды — незадолго до премьеры нагнетать интерес публики. Любопытно, что наш корреспондент успел побывать на тест-драйве новинки и в красках описал свою встречу, однако фотографировать автомобиль без камуфляжа тогда не позволили. Однако, так же, как это было и с Кадьяком, на одном из интернет-ресурсов всплыли шпионские фото живого автомобиля.

Шпионское фото

Официально Шкода пока представляет тизер внешнего вида и несколько фотографий оптики и интерьера.

«Передняя часть автомобиля отличается невероятно эффектным „кристаллическим“ дизайном, благодаря которому создается впечатление объемной 3D-поверхности. Решетка радиатора со сдвоенными вертикальными ламелями, обрамленная тонкой хромированной полосой, имеет трапециевидную форму, характерную для моделей ŠKODA класса SUV», — говорится в официальном пресс-релизе компании.

Как и в случае с Кадьяком, прорисовывая очертания головной оптики, дизайнеры вдохновлялись формами традиционного богемского хрусталя. Предполагается, что в автомобиле светодиодными будут фары, задние фонари, противотуманки и даже стоп-сигналы.

skoda karoq

Узкие рельефные задние фонари, имеющие уже традиционную для моделей Шкоды причудливую С-образную форму, заходят на боковые поверхности кузова и на дверь багажника.

skoda karoq

Длина компактного SUV составляет 4382 мм, ширина — 1841 мм, высота — 1605 мм, а колесная база — 2638 мм для переднеприводных и 2630 мм — для полноприводных версий. Известно также, что для кроссовера предложат пять моторов на выбор: два бензиновых — 1.0 TSI и 1.5 TSI, и три дизельных: 1.6 TDI и две версии 2.0 TDI.

Ждать осталось совсем недолго: уже 18 мая в Стокгольме нам продемонстрируют новинку во всей красе, а первым салоном, в котором она примет участие, станет Франкфурт-2017.

Наш автор узнал , что на языке эскимосов слово kaa « raq означает „автомобиль“, а r uq — „стрела“.

узнал , что на языке эскимосов слово « означает „автомобиль“, а r — „стрела“. В интернете уже давно „гуляет“ и видео с испытаний этого кроссовера на одном из чешских загородных шоссе.



Фото: Skoda