Наши могут: в России сняли ремейк «Терминатора 2» на движке GTA V

Автомобильная компьютерная игра Grand Theft Auto V — это цифровая Вселенная, давно вышедшая за отведенные создателями из Rockstar Games рамки. На ее движке автопроизводители тестируют свои будущие новинки, а российский фотограф Михаил Крамер снял ремейк культового боевика, уделив особое внимание погоням.

Фильм режиссера Джеймса Кэмерона «Терминатор 2: Судный день» многие считают образцовым боевиком и пиком карьеры актера Арнольда Шварценеггера. Картина разошлась на цитаты и игровые пасхалки, однако сделать полноценный цифровой ремейк этого киношедевра до недавнего времени никто не пытался.

Россиянин Михаил Крамер, по его собственным словам, потратил на создание своего варианта картины полтора года, премьера состоялась в апреле на youtube-канале автора. Михаил детально воссоздал ключевые эпизоды оригинальной картины на движке игры Grand Theft Auto V, но некоторые сцены ему все же пришлось опустить. Дело в том, что GTA V не очень подходит для имитации драматических сцен, эмоций и бурного общения, зато все самые зрелищные части «Терминатора 2» — перестрелки и погони — воссозданы с дотошной подробностью. Машины, мотоциклы, экипировка и оружие выглядят как настоящие, и только несколько угловатые лица героев выглядят как-то нелепо, да и цифровой Арни на своего прототипа из плоти и крови похож весьма условно. Гэтэашный Роберт Патрик, игравший в оригинальной картине жидкого терминатора Т-1000, удался автору ремейка, пожалуй, лучше всего.

Не иначе как в виде шутки в автомобильную массовку Михаил поместил пару Жигулей — их заметил на 11-й минуте фильма один из зрителей. В целом, несмотря на недостаточную плавность картины и многие производственные артефакты, публике ремейк понравился, восторженных комментариев более чем достаточно, в том числе от англоязычных фанатов «Терминатора». Специально для них Михаил планирует подложить под свой фильм оригинальную звуковую дорожку, и тогда русского «Терминатора 2», очевидно, ждет настоящая мировая слава. В будущем Михаил Крамер намерен создать еще несколько фильмов на базе компьютерных игр.

Ученые из Дармштадтского технического университета при поддержке компании Intel создали программу извлечения визуальной информации из Grand Theft Auto V и смогли с ее помощью ускорить испытания беспилотных автомобилей.

В январе этого года Арнольд Шварценеггер стал владельцем уникального электрического внедорожника Mercedes-Benz G-класса, за которым слетал на свою историческую родину, в Австрию.

Фото, видео: Kramer's Media