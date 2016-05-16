Олимпийский огонь в 2020 году зажжет летающий автомобиль

Toyota решила финансировать проект Cartivator. Первый испытательный полет с человеком на борту запланирован на конец 2018 года.

Toyota Motor решила финансировать проект летающего автомобиля, над которым работала группа молодых добровольцев. Во времена обострившейся конкуренции между автопроизводителями новинка может стать дополнительным оружием для завоевания мирового рынка.

Руководителем проекта и основателем компании Cartivator стал Цубаса Накамура, который вместе с командой из 30 человек занимался проектом в свободное от работы время. До сих пор деньги на разработку летающего автомобиля компания собирала в интернете с помощью краудфандинга, теперь же Toyota согласилась выделить на перспективный проект около 40 млн иен (около 353 тыс. долларов) в течение трех лет.

Прототип транспортного средства будет создан к концу 2018 года, тогда же пройдут испытания с человеком на борту. Если все пойдет по плану, в 2020 году летающий автомобиль зажжет огонь на Олимпиаде в Токио.

За основу аппарата взята концепция дрона-беспилотника: у него будет восемь складывающихся крыльев. Этот автомобиль станет самым маленьким летательным аппаратом в мире: его длина составит 2,9 м, а ширина — 1,3 м. Прогнозируемая максимальная скорость полета — 100 км/ ч, а взлетать над землей он сможет на 10 м.

Транспортные средства, которые смогли бы в нужный момент взлетать над дорогой, чтобы облететь пробку, очень удобны, особенно в них заинтересованы службы такси. Так, Uber Technologies в апреле объявила о планах запуска услуг «летающего» такси. Однако для того, чтобы водители могли одновременно быть еще и летчиками, необходимо решить не только вопросы безопасности, но и принять соответствующие законы, в частности, касающиеся лицензирования новых прав и пересмотра правил дорожного движения. Но поскольку такие крупные компании, как Toyota, считают создание летающего автомобиля перспективным направлением, можно ожидать, что за первой разработкой вскоре последуют и соответствующие правовые решения, сообщает интернет-издание Nikkei.

Ранее мы писали, что компания Toyota уже несколько лет экспериментирует с технической концепцией летающего автомобиля и даже в прошлом году запатентовала в США одну из его версий.

Фото: Cartivator и Юрий Смитюк/ТАСС