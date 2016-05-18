Эммануэль Макрон приехал на инаугурацию на кроссовере

В воскресенье 14 мая во Франции официально заступил на должность свежеизбранный президент страны Эммануэль Макрон. В качестве представительского автомобиля ему предоставили специально переоборудованный для торжеств паркетник DS 7 Crossback.

DS DS 7 Crossback
DS DS 7 Crossback

DS > DS 7 Crossback

Президентский кроссовер DS 7 Crossback Эммануэля Макрона
Президентский кроссовер DS 7 Crossback Эммануэля Макрона

Высшие руководители Франции по традиции пользуются исключительно французскими автомобилями, и хотя страна уже давно не производит по-настоящему больших представительских машин, это не мешает президентам Республики оставаться патриотами. Бывший президент Франсуа Олланд появлялся на официальных мероприятиях на среднеразмерном хэтчбеке DS 5, а в свободное от работы время и вовсе рассекал по Парижу на мотороллере. Новый президент Эммануэль Макрон, в свою очередь, получил новую флагманскую модель премиального французского бренда — кроссовер DS 7 Crossback. Внешняя особенность инаугурационного автомобиля состоит в мягком складном верхе, который позволяет свежеизбранному президенту представать перед народом в полный рост не выходя из машины.

О внутренних модификациях доподлинно ничего не известно, но, скорее всего, президентский кроссовер бронирован, тем более что официально сообщается, что церемония инаугурации проходила в условиях чрезвычайных мер безопасности.

Франсуа Олланд пост сдал, но казенную машину оставил
Франсуа Олланд пост сдал, но казенную машину оставил

Любопытно, что покинувший высший государственный пост Олланд, согласно французским законам, сохранит за собой казенную машину с шофером, государство так же гарантирует ему квартиру, охрану и несколько оплачиваемых помощников.

  • Действующий американский президент Дональд Трамп официально вступил в должность в январе этого года, но подготовить к церемонии инаугурации новую машину ему не успели, и Трампу пришлось воспользоваться лимузином Обамы.
  • Новый российский президент, которого изберут в 2018 году, должен приехать на инаугурацию на российском лимузине, созданном в рамках проекта «Кортеж».
  • О том, на каких автомобилях ездили руководители СССР, читайте и смотрите в материале нашего эксперта.

Фото: DS, AP/ТАСС

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Комментарии (2)

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Когда российский президент будет ездить на вазе или уазе?

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Азаров Владимир

Такие как Макрон могут ездить даже на велосипеде — он никто и через четыре года его все забудут

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