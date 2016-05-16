Эммануэль Макрон приехал на инаугурацию на кроссовере

В воскресенье 14 мая во Франции официально заступил на должность свежеизбранный президент страны Эммануэль Макрон. В качестве представительского автомобиля ему предоставили специально переоборудованный для торжеств паркетник DS 7 Crossback.

Президентский кроссовер DS 7 Crossback Эммануэля Макрона

Высшие руководители Франции по традиции пользуются исключительно французскими автомобилями, и хотя страна уже давно не производит по-настоящему больших представительских машин, это не мешает президентам Республики оставаться патриотами. Бывший президент Франсуа Олланд появлялся на официальных мероприятиях на среднеразмерном хэтчбеке DS 5, а в свободное от работы время и вовсе рассекал по Парижу на мотороллере. Новый президент Эммануэль Макрон, в свою очередь, получил новую флагманскую модель премиального французского бренда — кроссовер DS 7 Crossback. Внешняя особенность инаугурационного автомобиля состоит в мягком складном верхе, который позволяет свежеизбранному президенту представать перед народом в полный рост не выходя из машины.

О внутренних модификациях доподлинно ничего не известно, но, скорее всего, президентский кроссовер бронирован, тем более что официально сообщается, что церемония инаугурации проходила в условиях чрезвычайных мер безопасности.

Франсуа Олланд пост сдал, но казенную машину оставил

Любопытно, что покинувший высший государственный пост Олланд, согласно французским законам, сохранит за собой казенную машину с шофером, государство так же гарантирует ему квартиру, охрану и несколько оплачиваемых помощников.

Действующий американский президент Дональд Трамп официально вступил в должность в январе этого года, но подготовить к церемонии инаугурации новую машину ему не успели, и Трампу пришлось воспользоваться лимузином Обамы.

Новый российский президент, которого изберут в 2018 году, должен приехать на инаугурацию на российском лимузине, созданном в рамках проекта «Кортеж».

О том, на каких автомобилях ездили руководители СССР, читайте и смотрите в материале нашего эксперта.

Фото: carscoops.com, AP/ТАСС