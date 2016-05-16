Эммануэль Макрон приехал на инаугурацию на кроссовере

Высшие руководители Франции по традиции пользуются исключительно французскими автомобилями, и хотя страна уже давно не производит по-настоящему больших представительских машин, это не мешает президентам Республики оставаться патриотами. Бывший президент Франсуа Олланд появлялся на официальных мероприятиях на среднеразмерном хэтчбеке DS 5, а в свободное от работы время и вовсе рассекал по Парижу на мотороллере. Новый президент Эммануэль Макрон, в свою очередь, получил новую флагманскую модель премиального французского бренда — кроссовер DS 7 Crossback. Внешняя особенность инаугурационного автомобиля состоит в мягком складном верхе, который позволяет свежеизбранному президенту представать перед народом в полный рост не выходя из машины.
О внутренних модификациях доподлинно ничего не известно, но, скорее всего, президентский кроссовер бронирован, тем более что официально сообщается, что церемония инаугурации проходила в условиях чрезвычайных мер безопасности.
Любопытно, что покинувший высший государственный пост Олланд, согласно французским законам, сохранит за собой казенную машину с шофером, государство так же гарантирует ему квартиру, охрану и несколько оплачиваемых помощников.
- Действующий американский президент Дональд Трамп официально вступил в должность в январе этого года, но подготовить к церемонии инаугурации новую машину ему не успели, и Трампу пришлось воспользоваться лимузином Обамы.
- Новый российский президент, которого изберут в 2018 году, должен приехать на инаугурацию на российском лимузине, созданном в рамках проекта «Кортеж».
- О том, на каких автомобилях ездили руководители СССР, читайте и смотрите в материале нашего эксперта.
Фото: carscoops.com, AP/ТАСС