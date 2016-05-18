Hyundai Creta: первое китайское обновление

Фото рестайлингового кроссовера Hyundai опубликовало китайское издание carnewschina.com. В России этот автомобиль известен под названием Creta, и с большой долей вероятности можно говорить о том, что те же обновления ждут и российский вариант кроссовера. Судя по изображениям, у кроссовера новая оптика, притом что форма фар и фонарей осталась прежней, новые бамперы и более крупная решетка радиатора. Об изменениях в интерьере издание ничего не сообщает.
Обновленный ix25 попадет в салоны китайских официальных дилеров уже в июле, но поскольку наша Крета появилась лишь в августе 2016-го, рестайлингового автомобиля стоит ожидать не раньше 2018 года.
Российская Creta выпускается на заводе в Санкт-Петербурге. Стартовая цена автомобиля составляет 789 900 рублей. Кроссовер доступен с двумя моторами — 1.6 и 2.0 мощностью 123 и 150 л.с. соответственно, с передним и полным приводом и двумя коробками передач: 6-ступенчатой механикой или 6-диапазонным автоматом.
Обновленную Крету показали в ноябре прошлого года и на автосалоне в Сан-Паулу. Однако бразильский вариант рестайлинга все же незначительно отличается от китайского, хотя также затронул бамперы, оптику и решетку радиатора.
- Согласно статистике Комитета автопроизводителей AEB, Hyundai Creta занимает пятую строчку в рейтинге самых популярных автомобилей российского авторынка. Так, в апреле удалось продать 4583 машины.
- Наш автор делится впечатлениями о двухмесячном общении с переднеприводной Кретой с мотором 1.6 и 6-ступенчатым автоматом. Свой выбор комплектации он объясняет тем, что по состоянию на декабрь 2016-го она была самой популярной у покупателей.
Фото: carnewschina.com