Hyundai Creta: первое китайское обновление

Появились фото рестайлингового кроссовера Hyundai ix25, который в России носит имя Creta. Обновленный автомобиль появится на рынке Поднебесной уже в июле.

Hyundai Creta
Hyundai Creta

Hyundai > Creta

Обновленный Hyundai ix25
Обновленный Hyundai ix25

Фото рестайлингового кроссовера Hyundai опубликовало китайское издание carnewschina.com. В России этот автомобиль известен под названием Creta, и с большой долей вероятности можно говорить о том, что те же обновления ждут и российский вариант кроссовера. Судя по изображениям, у кроссовера новая оптика, притом что форма фар и фонарей осталась прежней, новые бамперы и более крупная решетка радиатора. Об изменениях в интерьере издание ничего не сообщает.

Обновленный ix25 попадет в салоны китайских официальных дилеров уже в июле, но поскольку наша Крета появилась лишь в августе 2016-го, рестайлингового автомобиля стоит ожидать не раньше 2018 года.

Обновленный Hyundai ix25
Обновленный Hyundai ix25

Российская Creta выпускается на заводе в Санкт-Петербурге. Стартовая цена автомобиля составляет 789 900 рублей. Кроссовер доступен с двумя моторами — 1.6 и 2.0 мощностью 123 и 150 л.с. соответственно, с передним и полным приводом и двумя коробками передач: 6-ступенчатой механикой или 6-диапазонным автоматом.

Обновленную Крету показали в ноябре прошлого года и на автосалоне в Сан-Паулу. Однако бразильский вариант рестайлинга все же незначительно отличается от китайского, хотя также затронул бамперы, оптику и решетку радиатора.

  • Согласно статистике Комитета автопроизводителей AEB, Hyundai Creta занимает пятую строчку в рейтинге самых популярных автомобилей российского авторынка. Так, в апреле удалось продать 4583 машины.
  • Наш автор делится впечатлениями о двухмесячном общении с переднеприводной Кретой с мотором 1.6 и 6-ступенчатым автоматом. Свой выбор комплектации он объясняет тем, что по состоянию на декабрь 2016-го она была самой популярной у покупателей.

Hyundai Creta: первое китайское обновление

Фото: carnewschina.com

Hyundai Creta: первое китайское обновление
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о Hyundai Creta (1)

Hyundai 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

Наконец то, малый литраж получил полный привод. Это же наша Нива, только по корейски

Написать отзыв

Комментарии (6)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые

Вид свежее стал

Ответить#
0

Интересно, когда в Россию придет...

Ответить#
0

Ну кстати бампер передний погармоничнее стал. А то эти противотуманки трапециевидные так себе смотрелись.

Ответить#
0
Каплан Илья

Ага, добавили гармоничную завитушку в районе ПТФ :)

Ответить#
0
Demitrius

И решетку увеличили:)
И заметьте, никто не называет это «Крета NEW!!!» Как было с КАЛиной, подвергшейся аналогичному рестайлингу несколько лет назад.

Ответить#
0
Каплан Илья

Но справедливости ради надо отметить, что Калину обновили значительно, а здесь надо приглядываться в поисках отличий, по сути, мелкие штришки.
К тому же, пока неизвестно как рестайлинговую крету назовут местные жадные корейские личности :)

Ответить#
0