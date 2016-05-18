Московский НПЗ приостановил прием и сдачу готовой продукции

Из-за возникшей на предприятии нештатной ситуации установку получения серы Московского НПЗ остановили в соответствии с технологическими процедурами.

В выходные в отдельных районах столицы фиксировалось превышение допустимого уровня концентрации серы в 17 раз, сообщает «Интерфакс». Сегодня стало известно, что из-за нештатной ситуации Московский НПЗ остановил прием и сдачу готовой продукции. Завод, расположенный в Капотне, выпускает 30 наименований продуктов, в том числе моторные топлива стандарта Евро-5. Предприятие обеспечивает топливом около 34% столичного рынка.

Московский нефтеперерабатывающий завод начал прием нефти после ремонта в апреле и в ближайшее время возобновит свою работу. Владельцем предприятия является компания «Газпром нефть», выпускают здесь бензины марок АИ-80ЭК, АИ-92ЭК, АИ-95ЭК, дизтопливо, битум, серу и другую продукцию.

«В настоящее время никакого превышения ПДК в районе Капотня нет. Распространяемые в соцсетях и СМИ слухи о том, что значительно превышен уровень сероводорода и облако вредных веществ движется в центр Москвы, не соответствуют действительности», — передает «Интерфакс» слова представителя МЧС.

С апреля этого года при проверке топлива на АЗС Росстандарт начал применять метод экспресс-анализа. С помощью него вне стен лаборатории можно достаточно точно определить октановое и цетановое числа топлива, а также содержание серы.

Оставив в стороне эмоции, наш автор пытался определиться, какой мотор предпочесть при покупке автомобиля — бензиновый или дизельный.



Фото: Станислав Красильников/ТАСС