Московский НПЗ приостановил прием и сдачу готовой продукции

Как собирают кроссоверы в Китае В рамках поездки на Шанхайский автосалон мы заглянули на один из четырех заводов, на котором китайская марка Haval, крупнейший производитель внедорожников на местном рынке, собирает свои кроссоверы и SUV. Открытие сезона РСКГ: грозное оружие В сердце Чечни открылся сезон Российской серии кольцевых гонок. Все внимание было приковано к новым седанам Lada Vesta, которые дебютировали в самых мощных классах Туринг и Супер-продакшн. Вооружаемся к дачному сезону вместе с Husqvarna Мужской практичный взгляд на список того, что необходимо иметь под рукой на дачном участке. Мы выбрали топ-5 инструментов, которые станут незаменимой подмогой в стартовавшем сезоне.