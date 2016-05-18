Старая Toyota Corolla против новой: шокирующий краш-тест от ANCAP

Австралийская организация ANCAP решила наглядно продемонстрировать, как сильно изменилась пассивная безопасность автомобилей за два последних десятилетия. В лобовой атаке сошлись хэтчбеки Toyota Corolla 1998-го и 2015-го годов выпуска.

Движение в Австралии левостороннее, соответственно, в краш-тесте участвовали праворульные Короллы, удар происходил на скорости 64 км/ч с 50-процентным смещением (контактная сторона — водительская). Хэтчбек 1998 года выпуска не был оснащен подушками безопасности, Corolla 2015-го (в Европе пятидверка известна под именем Auris) располагала семью эйрбэгами. Результат для старой Короллы оказался предсказуемо чудовищным, это видно даже на обычной, незамедленной съемке:

Замедленная съемка, впрочем, тоже имеется, причем с двух сторон. Мы приводим в нашей заметке запись с камеры, установленной с водительской стороны старого хэтчбека, в нем лучше видна степень разрушений:

Понятно, что сравнивать напрямую этот краш-тест со стандартным фронтальным ударом Euro NCAP о деформируемый барьер нельзя, поэтому никаких звезд и рейтингов организаторы не выставляли, но баллы все-таки посчитали: старенькая Corolla получила всего 0,4 очка из 16 возможных, тогда как современная машина набрала 12,93 балла.

В краш-тесте Euro NCAP 2013 года Auris, к слову, набрал за фронтальный удар 15 баллов и получил максимальный 5-звездный рейтинг по совокупности всех испытаний.

Цель дуэли двух Королл — не только показать уровень прогресса Тойоты в области пассивной безопасности, но и привлечь внимание к проблеме стареющего автопарка Австралии и высокой смертности в ДТП водителей старых машин на местных дорогах. Согласно приведенной комитетом ANCAP статистике, средний возраст автомобилей, попадающих в Австралии в смертельные ДТП со смертельным исходом, за последний год вырос с 12,5 до 12,9 лет. Машины, выпущенные до 2000 года, составляют на данный момент 20% национального автопарка, при этом на них приходится 33% зарегистрированных аварий со смертельным исходом. Доля автомобилей, выпущенных после 2011 года, составляет в автопарке 31%, но смертельных ДТП на их счету всего 13%.

В феврале показательный краш-тест в честь своего 20-летия устраивал комитет Euro NCAP: на бойню отправились выпущенный в 1997 году Rover 100 и Honda Jazz последнего поколения.

Фото, видео: ANCAP