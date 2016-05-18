Формула 1: испанские страсти

В воскресенье 14 мая в Барселоне состоялся пятый этап чемпионата, один из самых ярких с начала сезона. Спор за победу всю гонку вновь вели Льюис Хэмилтон и Себастьян Феттель.

Здесь было всё: дважды замена мотора за полдня на машине Себастьяна Феттеля — причем второй раз Ferrari уложилась за два часа перед квалификацией, жесткая борьба колесо в колесо и отчаянные маневры того же Феттеля в гонке, неожиданный отказ двигателя на Mercedes Валттери Боттаса, тактические игры с пит-стопами и впечатляющий отрыв лидеров от пелетона.

Формула 1, Гран-При Испании, Даниил Квят, Фернандо Алонсо, Льюис Хэмилтон, Себастьян Феттель В субботу перед третьей тренировкой на автомобиль Себастьяна Феттеля установили новый двигатель, но уже в конце практики в нем обнаружилась утечка жидкости. Механикам Ferrari удалось за два часа перед квалификацией вернуть прежний мотор, что сравни подвигу — обычно на эту процедуру уходит порядка трех часов. Чтобы справиться с задачей, бригаде Феттеля помогали механики из гаража Райкконена.

Главный вывод Гран-при Испании: противостояние Mercedes и Ferrari продолжается и с началом «европейской» части сезона. Традиционно именно к этому этапу команду готовят обновления, как в аэродинамике, так и начинке автомобилей. Пятничные тренировки это подтвердили: Mercedes стабильно была быстрее Ferrari на 0,5–1 секунду. В самой итальянской «конюшне» отнеслись к этому спокойно, напомнив, что сезон в Австралии начинался точно так же.

Формула 1, Гран-При Испании, Даниил Квят, Фернандо Алонсо, Льюис Хэмилтон, Себастьян Феттель Mercedes пересмотрели аэродинамику автомобиля, изменив форму части элементов, а где-то добавив новые закрылки.

Квалификация осталась за Mercedes: Льюис Хэмилтон опередил Себастьяна Феттеля на 0,051 секунды. А в гонке лучше стартовал немец: на выходе из второго поворота он уже был в лидерах. Далее всё зависело от тактики команд и мощности автомобилей. Стоит признать, что с первым Ferrari справляется не всегда так же успешно, как Mercedes. Гран-при Испании это подтвердил: немецкая команда воспользовалась режимом виртуального сейфети-кара и провела второй пит-стоп, чтобы Хэмилтон смог без остановки проехать остававшиеся до финиша тридцать кругов. Ferrari зазвала Феттеля на второй пит-стоп кругом позже, уже после рестарта, и на выходе с пит-лейна тот оказался бок о бок с Хэмилтоном. Несколько поворотов соперники сражались за лидерство, Себастьян все-таки его захватил, но ненадолго: уже спустя пять кругов Льюис обогнал немца. До самого клетчатого флага Феттель так и не смог подобраться к Хэмилтону, чтобы попытаться вернуть позицию — мешали круговые. Победа в Гран-При Испании досталась Льюису Хэмилтону.

Интересно, что эти двое финишировали с отрывом от остального пелетона более чем в минуту, а все пилоты, начиная с четвертого места, оказались в круге от лидеров. Даниэль Риккьярдо (Red Bull), ставший третьим, признался: продлись гонка еще пять кругов, лидеры прошли бы и его.

Формула 1, Гран-При Испании, Даниил Квят, Фернандо Алонсо, Льюис Хэмилтон, Себастьян Феттель На пресс-конференции после гонки: Себастьян Феттель (2-е место), Льюис Хэмилтон (1-е место), Даниэль Риккьярдо (3-е место).

Формула 1, Гран-При Испании, Даниил Квят, Фернандо Алонсо, Льюис Хэмилтон, Себастьян Феттель Валттери Боттас (Mercedes) на старте оказался причиной схода двух машин и проблемами у двух других. В первый поворот он заходил параллельно с двумя автомобилями и левым задним колесом задел Ferrari Кими Райкконена. Ту отбросило в Red Bull Макса Ферстаппена, и обе машины были вынуждены сойти, даже еще толком не начав заезд. Одновременно с этим Фелипе Масса (Williams) постарался избежать столкновения с Боттасом, но во время маневра сам столкнулся с McLaren Фернандо Алонсо — тому пришлось отворачивать в зону безопасности и ехать через гравий, а Масса проколол колесо и отправился в боксы за заменой. Боттаса судьи не стали наказывать, но в гонке финну все равно не повезло: под конец заезда отказал двигатель Mercedes, который к этому моменту отработал все Гран-при с начала сезона.

Себастьян Феттель по признанию болельщиков — в Формуле 1 регулярно проводят онлайн-голосование — стал гонщиком дня. Сначала он вырвался в лидеры, затем долго сражался с Валттери Боттасом и прошел того весьма рискованным маневром, едва не зацепив траву, что чревато потерей машины, а под конец наседал на Хэмилтона — и всё это в условиях постоянных обгонов круговых.

Формула 1, Гран-При Испании, Даниил Квят, Фернандо Алонсо, Льюис Хэмилтон, Себастьян Феттель Валттери Боттас (Mercedes) до своего схода успел помочь своему напарнику: долго сдерживал за собой Себастьяна Феттеля (Ferrari), и за это время Льюис Хэмилтон смог значительно сократить отставание.

Впрочем, еще одним гонщиком уикенда можно по праву назвать Фернандо Алонсо (McLaren). Начало его «домашнего» Гран-При не обещало ничего хорошего: еще в первой тренировке в пятницу машина сломалась, и испанец отправился играть в теннис. Однако в квалификации Алонсо совершил настоящее чудо, квалифицировавшись седьмым. Такого от McLaren—Honda точно никто не ожидал. Оставалось удержаться в гонке — задача еще сложнее. Но Фернандо удалось даже это: избежав столкновения на старте, выдержав всю дистанцию, после пит-стопов несколько раз откатываясь на последнее или предпоследнее место, он на финальных кругах смог обогнать два Williams и финишировать на двенадцатой позиции.

Формула 1, Гран-При Испании, Даниил Квят, Фернандо Алонсо, Льюис Хэмилтон, Себастьян Феттель Так начинался уикенд для Фернандо Алонсо. Казалось, развитие событий будет идти по привычному и безрадостному для McLaren сценарию...

Правда, попробовать повторить свой успех в Монако он не сможет — в тот день Алонсо поедет «500 миль Индианаполиса». В кокпите McLaren Формулы 1 его заменит Дженсон Баттон.

Формула 1, Гран-При Испании, Даниил Квят, Фернандо Алонсо, Льюис Хэмилтон, Себастьян Феттель Фернандо Алонсо (McLaren): «Гонка сложилась не так, как мы планировали. Сначала нам немного не повезло в столкновении с Фелипе Массой во втором повороте, затем в середине гонки мы провели слишком много кругов за Даниилом Квятом. Но, если честно, я не думаю, что даже без этого мы могли бы выдержать такой темп, чтобы финишировать в очках. Я немного расстроен, хотя, конечно, мы наконец финишировали, и, надеюсь, это первый признак того, что ситуация начинает исправляться».

Серьезный прорыв по ходу гонки совершил и Даниил Квят (Toro Rosso). Уикенд для него начался самым неудачным образом: плохие результаты, недовольство поведением машины, последнее место в квалификации. Однако стартовав предпоследним — на двадцатую позицию переместился Стоффель Вандорн (McLaren) из-за штрафа после замены деталей силовой установки, Квят смог подняться по ходу гонки до девятого места. Причем обгон Кевина Магнуссена (Haas) он совершил уже на самых последних кругах. Датчанин остался недоволен маневром россиянина, посчитав, что тот воспользовался слип-стримом от машины Даниэля Риккьярдо, которого они оба пропускали на круг. Впрочем, даже руководитель Haas воспринял этот обгон гоночным инцидентом, не говоря уже о судьях, которые действительно стали либеральнее и все реже наказывают гонщиков. Таким образом Даниил Квят набрал еще два очка в личном зачете.

Формула 1, Гран-При Испании, Даниил Квят, Фернандо Алонсо, Льюис Хэмилтон, Себастьян Феттель Даниил Квят (Toro Rosso) несколько кругов успешно отражал атаки Фернандо Алонсо (McLaren).

Формула 1, Гран-При Испании, Даниил Квят, Фернандо Алонсо, Льюис Хэмилтон, Себастьян Феттель Насколько сложной получилась гонка, демонстрирует фотография из аккаунта Toro Rosso: на руке Даниила Квята заметна большая мозоль от перчатки.

Шестой этап сезона Формулы 1 состоится в Монако 25–28 мая.

Формула 1, Гран-При Испании, Даниил Квят, Фернандо Алонсо, Льюис Хэмилтон, Себастьян Феттель Новые боссы Формулы 1 обещали сделать Формулу 1 ближе к зрителям и держат свое обещание. Начиная с Испании, они придумывают интерактивные формы взаимодействия, например розыгрыш поездки на двухместном болиде. Однако самым ярким событием стало приглашение в боксы маленького болельщика Ferrari. В начале гонки режиссер трансляции «поймал» на трибуне плачущего мальчика — Кими Райкконен, за которого он явно болел, только что сошел. Команда увидела этот момент в официальном аккаунте Формулы 1 в одной из соцсетей и, согласовав с организаторами доступ в паддок, нашла на трибуне семью мальчика и пригласила ее в свой хоспиталити. Радости мальчика не было предела: он смог пообщаться и сфотографироваться с Кими Райкконеном, посмотреть церемонию подиума с пит-лейн, стоя среди инженеров и механиков Ferrari, и получить подарки не только от итальянцев, но и других команд.

Результаты Гран-при Испании, очки:

1. Льюис Хэмилтон (Mercedes) — 25

2. Себастьян Феттель (Ferrari)- 18

3. Даниэль Риккьярдо (Red Bull) — 15

4. Серхио Перес (Force India) — 12

5. Эстебан Окон (Force India) — 10

6. Нико Хюлькенберг (Renault) — 8

7. Карлос Сайнс (Toro Rosso) — 6

8. Паскаль Верляйн (Sauber) — 4

9. Даниил Квят (Toro Rosso) — 2

10. Роман Грожан (Haas) — 1

11. Маркус Эрикссон (Sauber)

12. Фернандо Алонсо (McLaren)

13. Фелипе Масса (Williams)

14. Кевин Магнуссен (Haas)

15. Джолион Палмер (Renault)

16. Лэнс Стролл (Williams)

Валттери Боттас (Mercedes) — не финишировал

Стоффель Вандорн (McLaren) — не финишировал

Макс Ферстаппен (Red Bull)- не финишировал

Кими Райкконен (Ferrari) — не финишировал

Формула 1, Гран-При Испании, Даниил Квят, Фернандо Алонсо, Льюис Хэмилтон, Себастьян Феттель Фелипе Масса (Williams) в середине дистанции умудрился попасть еще в один инцидент: на входе в первый поворот в него повернул Стоффель Вандорн (McLaren). Как утверждает бельгиец, он просто не увидел там бразильца и был уверен, что оставил тому достаточно места в повороте. В итоге Вандорн сошел, в гонке на несколько кругов объявили режим виртуальной машины безопасности, а Масса смог добраться до финиша на тринадцатой позиции.

Личный зачет, очки:

1. Себастьян Феттель (Ferrari) — 104

2. Льюис Хэмилтон (Mercedes) — 98

3. Валттери Боттас (Mercedes) — 63

4. Кими Райкконен (Ferrari) — 49

5. Даниэль Риккьярдо (Red Bull) — 37

6. Макс Ферстаппен (Red Bull) — 35

7. Серхио Перес (Force India) — 34

8. Эстебан Окон (Force India) — 19

9. Фелипе Масса (Williams) — 18

10. Карлос Сайнс (Toro Rosso) — 17

11. Нико Хюлькенберг (Renault) — 14

12. Роман Грожан (Haas) — 5

13. Паскаль Верляйн (Sauber) — 4

14. Кевин Магнуссен (Haas) — 4

15. Даниил Квят (Toro Rosso) — 4

16. Маркус Эрикссон (Sauber) — 0

17. Лэнс Стролл (Williams) — 0

18. Фернандо Алонсо (McLaren) — 0

19. Антонио Джовинацци (Sauber) — 0

20. Джолион Палмер (Renault) — 0

21. Стоффель Вандорн (McLaren) — 0

Формула 1, Гран-При Испании, Даниил Квят, Фернандо Алонсо, Льюис Хэмилтон, Себастьян Феттель «Отличился» и напарник Квята испанец Карлос Сайнс: в борьбе с тем же Магнуссеном он попытался обогнать соперника на пит-лейн — не удалось, и продолжил уже на выезде с пит-лейн, даже оказавшись всеми колесами на траве. К счастью, до столкновения дело не дошло, и сам Сайнс не задел стену и продолжил гонку. Пилоты Toro Rosso в Испании заставили датчанина изрядно понервничать.

Кубок конструкторов, очки:

1. Mercedes — 161

2. Ferrari — 153

3. Red Bull — 72

4. Force India — 53

5. Toro Rosso — 21

6. Williams — 18

7. Renault — 14

8. Haas — 9

9. Sauber — 4

10. McLaren — 0

Фотографии: Formula1.com, Toro Rosso, Ferrari, McLaren

