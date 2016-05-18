В России отзывают 14 тыс. автомобилей Audi

Причиной сервисной кампании стала возможная неисправность системы охлаждения. Это может привести к выходу из строя дополнительного топливного насоса.

Росстандарт информирует об отзыве 14 018 автомобилей Audi, в кампании участвуют модели Audi A4, A5, A6, Q5, реализованные с 2012 по 2017 год. Причиной отзыва стало возможное попадание посторонних частиц в охлаждающую жидкость, что способно привести к блокировке дополнительного насоса охлаждающей жидкости и его перегреву.

Представители изготовителя ООО «Фольксваген Груп Рус» проинформируют клиентов, чьи автомобили попадают под отзыв, однако выяснить, необходимо ли проведение бесплатных сервисных работ, можно и самостоятельно, сверив VIN—код автомобиля со списком, размещенным на сайте Росстандарта. На всех отзываемых транспортных средствах будет обновлено программное обеспечение блока управления двигателя. При необходимости в сервисном центре официального дилера заменят неисправный дополнительный насос охлаждающей жидкости.

Редактор «За рулем» Алексей Ревин полагает, что появление посторонних частиц в охлаждающей жидкости возможно в двух случаях. Это либо продукты износа, например, когда крыльчатка насоса задевает за корпус, в результате чего образуются продукты износа, либо когда в процессе производства блока или головки блока цилиндров была не полностью удалена формовочная смесь и ее частички попадают в охлаждающую жидкость.

В 2016 году из-за потенциального дефекта подушек безопасности под отзыв попали Audi Q5 и VW Tiguan.

Из-за возможного отказа электроусилителя руля в 2015 году отзывали модели Audi А6, А7 и А8.



Фото: «За рулем»