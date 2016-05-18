Volvo Cars сблизилась с Google

Сообща компании разработают программное обеспечение на базе Android для автомобилей Вольво нового поколения.

Volvo Cars вместе с Google создают программное обеспечение на базе Android, таким образом будущие владельцы автомобилей получат широкий выбор различных приложений. Приложения будут содержать сервисы, связанные с автомобилем и прогнозирующие ситуации как внутри него, так и вокруг. Сотрудничество еще больше сблизит автомобильную и технологическую отрасли, улучшив ситуацию в направлении подключенных через информационно-развлекательную платформу Android автомобилей и сервисов Google.

Volvo с помощью Google уже обновляет программное обеспечение в своих последних моделях, а приложение для определения местоположения автомобиля начнет работать с новой версией навигационной системы «Сенсус». Подробнее о сотрудничестве двух компаний обещают рассказать 17 мая на конференции Google I.O — ежегодном мероприятии, посвященном развитию новых технологий и сервисов компании. Известно, что там Google, в частности, покажет работу информационно-развлекательных систем и сенсорных консолей для Volvo V90. Будут продемонстрированы такие интегрированные приложения, как Spotify (позволяет легально и бесплатно прослушивать музыкальные композиции, в России официально недоступно), карты Google Maps, контроль положения сидений и температуры в салоне, помощник Google Assistant и многое другое.

Тем временем в шведском городе Торсланда уже начался выпуск кроссовера XC60, который совсем недавно показали на Женевском автосалоне.

Компактный XC40 компания обещает представить еще до конца этого года.

Фото: Volvo