В нем гонок дух: Renault Sandero RS стал еще соблазнительнее

Подразделение Renault Sport представило лимитированную спецверсию Racing Spirit Edition народного спорткара Sandero RS. Увы, пока только в Бразилии, — завидуем!

На бразильский хот-хэтч облизываются не только российские, но и европейские автолюбители, ведь он сделан по классическим канонам жанра, без всех этих новомодных «одноразовых турбомоторов от газонокосилок и капризных роботизированных коробок»: Sandero RS снабжен 2,0-литровым бензиновым атмосферником мощностью 150 л.с., состыкованным с безальтернативной 6-ступенчатой механикой.

До «сотни» автомобиль разгоняется за 8 с, маскимальная скорость — 202 км/ч. Не бог весть что, конечно, по современным меркам, зато ресурс нормальный, а шасси, доведенное до ума специалистами Renault Sport, дарит наслаждение в каждом повороте. Задние тормоза — дисковые диаметром 240 мм, передние — вентилируемые диаметром 280 мм. На центральной консоли есть кнопка с литерами RS, активирующая спортивный режим, в котором отклики на педаль акселератора становятся резче, а звук выхлопа громче. Повторное нажатие этой кнопки задействует режим Sport+ с полным отключением ESP, так что можно поскользить и побуковасть всласть, если резины не жалко. Одна из особенностей лимитированной спецверсии Racing Spirit, кстати, — более износостойкие, чем у стандартной «эр-эски», шины Michelin Pilot Sport 4 размерности 205/45 R17.

Прочие отличия косметические: кузов снаружи и внутри щедро украшен красными вставками, прострочка в обивке спортивных кресел, руля и рычага коробки передач тоже красная. Под ручником — номерная табличка с изображением силуэта гоночного трека. Стоит Renault Sandero RS Racing Spirit Edition 66 400 бразильских реалов — это 1,2 млн рублей по текущему обменному курсу ЦБ РФ. Не так уж много, если учесть, что автомобили в Бразилии вообще очень дорогие даже с учетом локализации сборки. Производство в Тольятти, наверняка сильно бы снизило цену, но там уже есть свой народный спорткар — Lada Kalina NFR за 850 тысяч рублей.

Осенью прошлого года в Бразилии вышла ограниченная спецверсия Grand Prix хэтчбека Renault Sandero RS.

В Европе модель Sandero продается под брендом Dacia и в прошлом году пережила рестайлинг.

Фото: Renault