Тест видеорегистратора TrendVision TDR-719S: оптимизация С продукцией марки TrendVision, под которой продается целый спектр гаджетов, мы встречаемся не впервые. В прошлый раз мы подробно рассказывали о предшественнике 719-й модели — TDR-718GP, а также о видеорегистраторе в форм-факторе салонного зеркала — MR-710GP. Что изменилось с тех пор? 15 машин с наилучшей аэродинамикой От аэродинамики автомобиля напрямую зависит расход топлива, скоростные характеристики, устойчивость на дороге. У каких машин лучший коэффициент аэродинамического сопротивления? Мы сформировали топ моделей по этому показателю за всю историю автомобилестроения, а также выявили автомобили с самыми низкими коэффициентами Cx, которые можно купить сейчас — новыми или с пробегом. Как собирают кроссоверы в Китае В рамках поездки на Шанхайский автосалон мы заглянули на один из четырех заводов, на котором китайская марка Haval, крупнейший производитель внедорожников на местном рынке, собирает свои кроссоверы и SUV.