Китайский электромобильный стартап Nio, ранее известный как NextEV, продолжает будоражить автомобильную общественность фантастическими планами и неслыханными достижениями. В марте «За рулем» публиковал ролик, где 1360-сильный полноприводный гиперкар Nio EP9 проезжает Северную петлю за 7 мин 05,12 с, теперь же время прохождения круга значительно улучшено: 6 мин 45,9 с! Прогресса удалось достичь за счет лучших погодных условий на треке и мастерства британского пилота Питера Дамбрека — смотрим видеодоказательство:
Показанное время позволяет назвать Nio EP9 самым быстрым серийным автомобилем Нюрбургринга: прежний рекорд — 6 мин 52,01 с — принадлежит Lamborghini Huracan Performante. Сомневаться в мастерстве гонщика мы не можем, но есть вопросы к машине — ее рекордная спецификация не афишируется. Вдобавок серийным Nio EP9 можно считать лишь условно: пока что выпущено всего шесть экземпляров «для внутреннего потребления», а десяток товарных образцов стоимостью 1,48 млн американских долларов каждый еще только предстоит произвести.
- Nio EP9 — имиджевый проект для китайской компании, позволяющей ей громко заявить о себе, а денежки она собирается зарабатывать на совсем других машинах: уже в этом году фирма намерена начать выпуск электрического кроссовера ES8, представленного в апреле на Шанхайском автосалоне, а в 2020 году планету осчастливит беспилотный хэтчбек Nio Eve с весьма необычной компоновкой салона.
- Заявленная максимальная скорость Nio EP9 составляет «всего» 313 км/ч. Свежеиспеченный американский электрический седан Lucid Air куда быстрее: в апреле он разогнался на профилированном кольце в Огайо до 350 км/ч, и производитель утверждает, что это не предел.
Фото, видео: Nio